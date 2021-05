La fuerte declaración de Leo Mayer sobre su retiro

Luego de perder en su debut en la clasificación previa del Grand Slam que se disputa en París, el correntino dialogó en exclusiva conUbitennis.es.

A pesar del gran nivel que mostró en el inicio del partido, el Yacaré, integrante del equipo argentino campeón de Copa Davis en 2016, no pudo cerrar el encuentro a su favor y terminó perdiendo por 2-6, 7-6 y 6-3 ante el jugador europeo.

“Puede ser que este haya sido mi último torneo. Tengo que llegar a casa y analizar la situación. Estoy muy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Con mi ranking no me alcanza para traer un entrenador. Es muy complicado. Tengo que pensarlo un poco”, manifestó con pesar el albiceleste.

Consultado sobre cómo lo afecto la pandemia del COVID 19, el Yacaré fue tajante.“Es muy difícil viajar. Si tuviera 20 años no volvería más a la Argentina hasta el final de la temporada, pero teniendo una familia es muy complicado. Los jugadores sudamericanos más grandes sufrimos mucho esta nueva realidad, sin embargo los más jóvenes no tuvieron tantos problemas porque tienen una vida muy simple”, agregó el ex número 21 del mundo.

Finalmente, Leonardo Mayer, quien actualmente ocupa la 157° plaza del escalafón mundial, expresó sus ganas de vacunarse. “Lo voy a hacer en buena ley, sin sacársela a nadie. Lamentablemente, no tuve la chance de vacunarme en Europa porque en los países donde jugué no estaba esa posibilidad”, concluyó.