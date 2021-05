Alex Caniggia aseguró que no se va de MasterChef Celebrity 2

Luego de que su representante confirmara su renuncia a " MasterChef Celebrity 2", Alex Caniggia desmintió la información sorpresivamente.

"En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa. Está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario. Él vive en Hudson y tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación”, aseguró su mánager Fabián Esperón en "Mitre Live".

Sin embargo, en un vivo por Twitch, el hijo de Mariana Nannis aseguró que no está en sus planes abandonar la competencia. Cuando un seguidor le preguntó al respecto, él contestó: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar".

Y arremetió: "¿Andan diciendo que me voy de MasterChef? Pero por qué no se comen una pij... Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas".

Diario Show