Maru Botana se animó a un nuevo video tras volverse viral por la publicación con el hielo

Durante su descanso en Mendoza junto a su familia, sin querer Maru Botana revolucionó las redes sociales con un bizarro video en la que se la ve chupando un hielo.

Rápidamente las imágenes se volvieron virales y pronto la cocinera dio de baja la publicación. Su clip se tomó con un tono sexual por la forma en la que la también conductora lamía el hielo, pero luego explicó que el posteo le dio de baja su community manager por la repercusión.

Con buen humor, Maru volvió a cargar el video y contó: "¡Me causa mucha risa! No lo borré yo. Lo borró uno de los chicos que me manejan las redes sociales y se asustó. Yo por eso lo subí. Porque me parecía muy gracioso. Yo no lo borré". Pero ahora, se subió al juego de lo sexual y se animó a dar un paso más.

En forma irónica y como respuesta a los comentarios que recibió se grabó entrenando en medio de las montañas y sorprendió a todos.

En las últimas horas, Maru se mostró en sus historias de Instagram haciendo el estiramiento matutino y expresó ocurrente: "El día de hoy... increíble. Ahora estiramos bien, bien estirado, ahí... Uf, uf uf, ahí bien acá".

Diario Show