Picante pedido de Ángel de Brito a Jimena Barón, que puso en escena a Pampita

La cuarentena obligatoria que Ángel de Brito tuvo que realizar tras su viaje a Miami, sumado a que su estadía en Estados Unidos se extendió porque contrajo covid, le impidió al periodista y conductor que esté en el debut de La Academia, el nuevo formato que puso en pantalla Marcelo Tinelli.

Pese a dicha situación, Ángel ofició de jurado "virtual" haciendo picante devoluciones de sus colegas, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín. Y de los propios participantes.

Activo en Twitter, De Brito se hizo eco de una declaración de Jimena en Instagram Stories, en la que argumentó el motivo por el cual este año le dijo que sí a Tinelli, tras dejar atrás un enojo y luego de más de un año y medio sin poder trabajar por la pandemia.

"Me pelee con el jefe hace 3 años, carácter de m... ambos. Nos mandamos a freir churros. Me llamó meses después para reemplazar a Pampita, dije que no (re c... la tipa). Me llamó el año pasado, dudé, e igual no se pudo hacer, y me llamó de nuevo este año. No laburo hace un año y medio, me levantaron todos los shows, la palta está carísima. Ahí me tenés. En el medio de todo eso, arreglamos nuestras diferencias y coincidimos en que extrañábamos trabajar juntos"1 palta, 200 pesos. Yo como una por día", explicó Jimena, fundamentando con verdades y con humor.

Recogiendo el guante en la red social del pajarito, Ángel puso el foco en la palabra "palta" y lanzó un filoso comentario con el que puso en escena, sin nombrarla, a Pampita. "La palabra 'palta' no la utilizamos en este jurado @baronjimena", le comentó De Brito. Y Jimena reaccionó con un divertido meme, tomándose la cabeza.

El sutil y picante bocadillo de Ángel de Brito viene a colación de la famosa escena que describió China Suárez, de la acalorada discusión que protagonizó con Pampita en diciembre de 2015, cuando la modelo ingresó al motorhome en el que estaba con Benjamín Vicuña, su entonces galán en el film El Hilo Rojo.

"Es la primera y la última vez que voy a hablar del tema. Lo único que tengo que decir es que yo estaba trabajando en la Costanera, en un motorhome. Estaba la productora, estaba Benjamín y estaba yo. Yo estaba recostada con una manta que me traje de Nepal, amarilla, comiendo palta, y entró una persona totalmente fuera de sí, fui agredida verbal y físicamente. Me gustaría no tener que estar contando esto. Estoy muy triste", había dicho la China en Intrusos, luego de que Pampita asegurara que en ese lugar "había olor a sexo".

