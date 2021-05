Alta adhesión comercial en la peatonal Junín al feriado patrio

En el día de ayer se registró una gran adhesión comercial al feriado del 25 de Mayo, a diferencia del lunes, cuando sí se vislumbraron negocios abiertos al público a pesar del fin de semana largo.

Actualmente, las restricciones por la fase 3 en Capital no afectan al horacio de apertura y cierre habituales. El día sábado, comerciantes indicaron a este medio que por el momento no se vio una reducción de la movilidad. Sin embargo, las ventas todavía no mejoran.

Desde el sector valoran que las autoridades hayan escuchado los reclamos de retroceso a fases anteriores y que en esa oportunidad no tengan la obligación trabajar en horario de corrido y atender durante la siesta, margen de tiempo en el que, aseguran, no se realizan ventas por no formar parte de los hábitos y costumbres del correntino.

Desde hace un año el sector comercial manifiesta una caída en el consumo de entre 15 % y 20 %, motivo por el cual tienen la necesidad de abrir las puertas al público.

Sin embargo, en los feriados nacionales los empleadores deben abonar doble jornada a los trabajadores, por lo que no todos se encuentran en condiciones de cumplir con esa obligación.

Se mantiene la alarma por la advertencia de las autoridades sanitarias de profundizar las restricciones de circulación por motivos sanitarios ante el aumento sostenido de casos, que ayer volvió a presentar cifras récord.