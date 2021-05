Cassani analiza el espacio de ELI dentro de ECO

El presidente de Encuentro Liberal (ELI), Pedro Cassani, afirmó que trabajan para cerrar un espacio con equilibrio en la conformación de la alianza de ECO, pero al mismo tiempo no descartó y tampoco ratificó alianzas con ningún sector. También reconoció a su fuerza política como socia fundadora de la alianza gobernante.

En el marco de las definiciones de alianzas y candidaturas y luego de que el peronismo informara a El Litoral que mantiene conversaciones con Encuentro Liberal -miembro de la alianza gobernante-, su presidente Pedro Cassani se refirió a la situación de su partido y dijo: “Nosotros estamos conversando con el gobernador, estamos viendo las posibilidades de poder avanzar y cerrar un espacio con equilibrio en la conformación de la alianza, definir los grandes temas que vamos a afrontar y a quién van a estar dirigida las acciones, fundamentalmente”.

“Nosotros no somos de los partidos políticos que solamente discuten lugares en la grilla -que también lo hacemos por supuesto-, pero no como un elemento central para ver dónde cerramos acuerdos. Me parece que las alianzas tienen sentido cuando tienen esa mirada esa construcción que no son alianzas para ganar una elección, son alianzas para gobernar”, aseguró.

En tanto afirmó que “estamos conversando con mucha razonabilidad, somos socios fundadores de ECO”. Luego, al ser consultado sobre la posibilidad de que Encuentro Liberal conforme una alianza con el peronismo, manifestó: “Nosotros lo que hacemos es hablar fundamentalmente con algunos, con el espíritu de construcción de una alianza y con el resto para saber qué es lo que se está pensando y hablando, porque la provincia la construimos entre todos, tanto oficialismo y la oposición. Es muy difícil que a priori uno pueda decir: no me siento a hablar con nadie. Y sobre todo en mi caso, que al ser presidente de la Cámara de Diputados en el propio edifico legislativo está prácticamente el resumen de todas las fuerzas políticas, por lo menos las más importantes, de Corrientes”.

“Por supuesto que hablamos de los proyectos y, café de por medio, preguntamos qué novedades hay, cómo se ve la cosa, en función de esto se habla, se especula, se piensa, uno se imagina. Pero repito: nosotros no estamos en proceso de construcción de otra alianza, nosotros estamos hablando para ver de qué manera podemos encontrar dentro del propio ECO el espacio que nosotros entendemos como partido político, con los temas que nosotros estamos trabajando mucho”, pero luego volvió a advertir que “no estamos en condiciones de decir con quién sí y con quién no”.

Mientras que en cuanto a sus aspiraciones a reemplazar a Valdés en la Gobernación afirmó que “tenemos expectativas para encabezar una propuesta electoral, pero esto no es un capricho ni una condición. El diálogo va a fructificar y va a llevar seguramente a una salida inteligente. Nos parece lógico sentarnos con las pretensiones que tienen todos los partidos chicos o grandes. Pero debe primar el criterio, el sentido común y, fundamentalmente, el compromiso para que a la gente le vaya mejor”.

Consultado sobre una posible interna entre el presidente de la UCR, Ricardo Colombi, y el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, dijo que “no todos los partidos están en un proceso de definiciones. Algunos (están) en una posición más expuesta que otros. Nosotros también dentro de nuestro espacio estamos hablando con los dirigentes de toda la provincia. Estamos en un momento donde hay que ir definiendo”.

En cuanto a las aspiraciones en Capital aseguró que “nosotros no desechamos la candidatura de nadie porque no tenemos el metro patrón para decir quién sí o quién no. Somos respetuosos de aquellos que ya están posicionados con probables candidatos a gobernador o a intendentes, pero también entendemos que todo esto se conversa, se dialoga. El entendimiento en esto tiene que ver con la paciencia, con el temple, con la convicción, la cuestión no es tan lineal. No es sentarse y definir qué le toca a mi partido”.