Valdés: “Se vota el 29 de agosto y hay gente que no quiere sea candidato”

El gobernador, Gustavo Valdés, habló este miércoles en un medio radial sobre su posible candidatura a las elecciones que será los próximos meses.

El mandatario provincial afirmó que todavía no es candidato y que está buscando consensos dentro del espacio. "Hay gente que quiere que sea candidato a gobernador y gente que no quiere y hay gente que me va a acompañar y gente que no", afirmó el gobernador en Corrientes al Aire en radio Continental.

Además, adelantó que las elecciones serán el próximo 29 de agosto.