“Hay que volver al lugar que merece el club”

El nuevo entrenador de Atenas de Córdoba, Sebastián Saborido, afirmó este martes que deberán regresar al lugar que “merece” el club en la historia de la Liga Nacional de Básquet (LNB).

“Es un desafío importante y una gran responsabilidad por lo que significa Atenas y toda su historia. Hay que volver a poner a Atenas en el lugar que merece”, afirmó el DT en la presentación oficial tras firmar por una temporada.

“Fue todo muy rápido. La verdad que me sorprendió, más allá de que yo ya estaba en el mercado, porque Libertad todavía no sabía qué iba a hacer o qué va a hacer. Me sorprendió el llamado y sobre todo la inmediatez con la que Atenas quiso cerrar y ya prepararse para la próxima temporada”, destacó el ex DT de Libertad de Sunchales. Además, Saborido comentó: “Me pareció una propuesta muy buena, principalmente para dar un salto de calidad en mi carrera”.

“El proceso en Libertad fue exitoso en muchos aspectos; la vuelta a la Liga y luego poder mantenerse con todas las dificultades que se fueron presentando durante las últimas temporadas”, concluyó en su primer contacto con la prensa.

Saborido salió electo como el mejor entrenador de la temporada 2017-2018 en la Liga Argentina, certamen que obtuvo con Libertad.

En la pasada Liga, al frente del elenco santafesino, consiguió un récord del 42 % en los 38 partidos disputados (16-22).