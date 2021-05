Pfizer: no habrá arreglo con Bullrich y pedirán reparación

Mientras se suman voces críticas de la interna de Juntos por el Cambio por sus dichos sobre el presunto pedido de coimas desde el Gobierno a Pfizer, Patricia Bullrich será querellada tanto en lo penal como en lo civil por el Poder Ejecutivo, que al mismo tiempo ordenó que no se arribe a un acuerdo y sus espadas legales vayan a Tribunales con la orden de exigir una reparación económica.

El presidente Alberto Fernández reclamará en la justicia civil una indemnización por los dichos de la presidenta del PRO, sobre presuntos hechos de corrupción alrededor del contrato con Pfizer, que no se concretó para la llegada de vacunas al país.

El abogado Gregorio Dalbón será el responsable de iniciar una acción civil por daños contra el honor y pese a contar con una audiencia de mediación, el jefe de Estado ya ordenó que allí no se acuerde nada.

Además, el abogado pedirá que Pfizer reitere su desmentida bajo juramento. De ganar la demanda, el presidente anticipó que el dinero que la Justicia ordene pagarle lo destinará al Instituto Malbrán, según dio a conocer ayer el diario Clarín.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, se sumó ayer a los cuestionamientos a la titular del PRO, al considerar que “no se puede hablar sin pruebas concretas”.

Morales, en un reportaje a radio La Red, se refirió a las declaraciones de la titular del PRO y sostuvo que “hay que tener cuidado, y en todo caso hablar con pruebas concretas”.

El gobernador radical advirtió sobre “las denuncias y contradenuncias en la profundización de la grieta” y sostuvo que “hay que tratar de parar en un punto”.

“Para decir eso hay que tener elementos; creo que no ayuda en el marco de una pandemia, y creo que no se puede hablar si no hay pruebas concretas”, reafirmó el mandatario provincial de Juntos por el Cambio.

A su vez, el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, dijo estar “indignado” por la forma de actuar del radicalismo tras los dichos de Bullrich y espera que “se rectifique” porque el hecho “no existió”.

“Hacer acusaciones de esta naturaleza sin aportar ninguna prueba y sabiendo perfectamente que no existen porque tal hecho no ocurrió es algo que no hay que hacer en política. Ahora Bullrich está empezando a decir que no dijo lo que dijo, espero que se rectifique”, sostuvo Alfonsín ayer en diálogo con Radio 10.

Alfonsín sostuvo que los políticos están “obligados a ser ejemplares”, pero también es necesaria una sociedad que sea “exigente con sus dirigentes” para que no difamen ni se hagan falsas denuncias y agregó que si no “nada va a cambiar”.

En ese sentido explicó que está “indignado” con el radicalismo que “no dijo nada” al respecto porque “a nadie le ponen un revólver para que se calle la boca”.

