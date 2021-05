Soledad Aquino espera un trasplante hepático y volvió a ser internada

Soledad Aquino atravesó en marzo de este año una larga y dura internación debido a "un cuadro de cirrosis de etiología alcohólica que fue estabilizado". Luego de recibir el alta el sábado 15 de mayo, este lunes debió ser ingresada nuevamente a la clínica de la Trinidad, en el barrio porteño de Palermo.

Su reciente internación despertó rumores que aseguraban que la mamá de Micaela y Candelaria había sido nuevamente ingresada de urgencia. Por ese motivo, Yanina Latorre se comunicó con Marcelo Tinelli para chequear la información.

"Me dijo que no fue una internación de urgencia sino que ella está esperando un trasplante y por eso, se tiene que hace muchos estudios. Cada vez que le tienen que hacer alguno, la llevan del centro a la Clínica y la internan para que se pueda hacer todo ahí", aseguró en LAM.

Lo cierto es que como consecuencia de la complicada afección que debió atravesar Aquino necesita un transplante hepático y mientras lo espera permanece internada.

"Me contaron que Soledad estaba en una Clínica de Rehabilitación pero que tuvo que cambiarse porque no estaba muy cómoda... los enfermeros y demás le pedían fotos a ella y a las chicas... muy incómodo todo y por eso se cambió", agregó Latorre. "Según me contó Marcelo, el trasplante puede llevar un tiempo... dos, tres meses o más", concluyó.

Filo News