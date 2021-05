Messi cumplió con el protocolo y se sumó a la selección argentina

Lionel Messi arribó ayer a la Argentina junto con Rodrigo de Paul y se sumó inmediatamente a la concentración del seleccionado en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pensando en la doble fecha de Eliminatorias contra Chile y Colombia, el 3 y 8 de junio, por las fechas 7 y 8, respectivamente.

El rosarino, que terminó la reciente Liga de España con 31 goles y como máximo anotador, arribó al aeropuerto Ministro Pistarini poco antes de las 8 junto a su esposa Antonella Roccuzzo y sus tres hijos y el futbolista de Udinese, De Paul. Allí continuó con los protocolos sanitarios por el coronavirus: hisopado de antígenos.

Ante el resultado negativo, Messi partió junto con su compañero al predio de la AFA, mientras que su familia se marchó a Rosario.

Luego de más de doce horas de vuelo en su avión privado, más otra hora entre la llegada, los trámites migratorios y estudios médicos, lo recibió el presidente de la AFA, Claudio Tapia, con el que tiene un relación estrecha y fluida.

Messi, que en forma inminente renovará su contrato con Barcelona —vence el 30 de junio—, y De Paul desembarcaron en la primera tanda y luego llegaron en otro chárter Nicolás Tagliafico (Ajax, de Países Bajos), Alejandro “Papu” Gómez (Sevilla, de España) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, de Italia), entre otros.

Juan Foyth (Villarreal, de España) y Sergio Agüero (Manchester City, de Inglaterra) aún no vienen porque estarán involucrados en la final de la Liga de Europa y en la de la Liga de Campeones de Europa.

El caso de Agüero es particular, ya que el atacante de 33 años se despidió este fin de semana de los hinchas de su club y el lunes viajará a Barcelona para firmar su nuevo contrato con el club de su amigo Messi. Recién ahí quedará liberado de sus diferentes obligaciones y se plegará al conjunto nacional.

“Hoy es el último stream en varias semanas. No creo que tenga tiempo. Ustedes saben… prefiero estar en Argentina enfocado. Ustedes quieren verme, pero hay gente que si las cosas van mal empieza a decir que estuve boludeando. Prefiero estar tranquilo, enfocarme en los entrenamientos y en los partidos”, comentó el “Kun” el martes por la noche en su última transmisión online.

“Nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, te sacuden. Hoy se suben todos al caballito del récord. Hoy es ‘qué grande el Kun, increíble lo que hizo’. Pero después me matan. Lo primero que van a decir es que estoy haciendo stream. A muchos todavía no les gusta y no entiendo por qué”, afirmó.

En relación al resto del plantel, el martes arribaron Ángel Di María y Leandro Paredes, ambos estrellas del Paris Saint Germain (Francia), Lautaro Martínez (Inter de Milán, de Italia), Nicolás Domínguez (Bologna, de Italia), Nicolás González (Stuttgart, de Alemania) y Lucas Alario y Exequiel Palacios, los dos lesionados provenientes de Bayer Leverkusen, de Alemania.

Además, los futbolistas convocados de River, Franco Armani, Julián Álvarez y Gonzalo Montiel, tendrán un tratamiento diferente al resto y entre ellos, ya que jugaron el martes en la derrota con Fluminense (3-1) por la Copa Libertadores y vienen de recuperarse de coronavirus en el caso del arquero y el lateral derecho.

Armani se sumará hoy y mañana, debido a que su esposa está embarazada y con fecha cercana al parto. El cuerpo técnico de Lionel Scaloni decidió darle unos días más.

Montiel se someterá a nuevos estudios médicos después de su alta de coronavirus. El objetivo será prevenir cualquier irregularidad causada por la enfermedad.

Y Álvarez se entrenará a la par del resto de sus compañeros, en lo que será su primera citación al seleccionado mayor luego de pasar por la Sub-20 y Sub-23 en los últimos tiempos.

Argentina, que marcha segunda con 10 unidades, se prepara para recibir el jueves 3 a Chile (4) en Santiago del Estero, por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas, y luego enfrentará a Colombia (4) el martes 8, en un cruce programado en principio en la ciudad de Barranquilla.