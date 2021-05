Se le complicó el cuadro a un viceintendente correntino y está en el Hospital de Campaña

El viceintendente de la localidad correntina de Esquina, Carlos Oviedo, fue trasladado este jueves al Hospital de Campaña, luego de que se le complicara su cuadro por coronavirus, indicaron fuentes oficiales.

La juventud del Partido Liberal confirmó la información y pidió una "cadena de oración para que pronto se recupere y vuelva con nosotros".

El pasado sábado, Oviedo había confirmado en su cuenta de Facebook que había contraído la enfermedad.

"Quiero comunicar oficialmente que hace escasa una hora, me sometí a un hisopado en el Hospital San Roque de nuestra Ciudad por presentar síntomas, lo que resultó se confirme POSITIVO Covid-19", señaló.

Además, solicitó "la colaboración de todas aquellas personas que estuvieron en contacto estos días con quien suscribe, tomarse las precauciones sanitarias correspondientes y recurrir de inmediato de sentirse mal a consulta médica específica".

COMUNICADO COMPLETO

"Quiero comunicar oficialmente que hace escasa una hora, me sometí a un hisopado en el Hospital San Roque de nuestra Ciudad por presentar síntomas, lo que resultó se confirme POSITIVO Covid-19. Solicito la colaboración de todas aquellas personas que estuvieron en contacto estos días con quien suscribe, tomarse las precauciones sanitarias correspondientes y recurrir de inmediato de sentirse mal a consulta médica específica. Es mi deber informar para cuidar a todos los Afectos, Allegados y Vecinos de Esquina con los cuales me vincule. Me siento muy bien, con fe, optimista, con fuerza necesaria y cumpliendo las recomendaciones médicas de aislamiento. Agradezco la atención brindada por el Personal Medico, Enfermeros y al propio Director del Nosomio Dr. Leandro Ramirez, a la Iglesia Catolica y Evangelica que están rezando y orando por mi pronta recuperación y de todos los conciudadanos afectados por el virus. Asimismo valoro, los gestos de muchas personas particulares que por distintos medios, se molestaron para hacerme llegar su aprecio. Es un riesgo que corremos por servir a nuestra Comunidad y estaré a disposicion en mi celular para hacer gestiones y ayudar en un momento tan crítico de esta Emergencia Sanitaria, Económica y Social. MUCHAS GRACIAS!!!"