Venta de vacunas anticovid en Corrientes: liberaron a una enfermera pero con condiciones

Liberaron a una de las enfermeras imputada en la investigación por supuesta venta de vacunas anticovid en Esquina. Deberá comparecer una vez a la semana ante el juzgado. Esperan los resultados de paricia a los celulares secuestrados.

Ver más: Son tres los detenidos por la venta de vacunas anticovid

Ariel Medina, abogado defensor de la enfermera confirmó que “mi clienta recuperó la libertad. Nosotros pedimos que ella se presente una vez por semana en Fiscalía y ella mostró a derecho que se estaría cada vez que se la cite. En el número de legajo, en su momento, a ella se le formalizó una imputación de un hecho que todavía se está investigando. La causa está todavía en etapa preliminar, no hay ninguna acusación formal, se le atribuye sobre un hecho, pero no hay una acusación definitiva. Consideramos que no hay elementos de prueba incriminatorios para nuestra cliente”.

Ver más: Venta de vacunas anticovid: aseguran que el enfermero reconoció lo que sucedía

“La prórroga de la prisión preventiva se dictó el 19 de mayo. Con la segunda prórroga pedimos una audiencia para aplicar una medida de coerción leve. En su momento se pensó que mi cliente podía obstruir la investigación en la causa, pero ya las medidas de prueba están dentro del legajo, a excepción de las pericias del celular que todavía están todavía en Corrientes, pero en eso no hay forma de que ella pueda entorpecer ese proceso y por esa razón la medida menos leve correspondía a nuestra cliente. Yo creo y considero que mi cliente va a seguir en libertad, no hay suficientes pruebas incriminatorias, pero todavía queda un plazo para que la justicia determine los pasos de esta causa”, dijo en declaraciones al programa radial La Mañana de Noticias.