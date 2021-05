Lourdes Sánchez reveló el motivo por el que le preocupa usar máscara en La Academia

El ritmo inaugural de La Academia fue el cuadrado al cubo, con el Cucho Parisi de Los Auténticos Decadentes como primer eliminado, y ahora el baile le cederá el paso a la canción. Razón por la cual Lourdes Sánchez ya se puso nerviosa de antemano, porque le tocó personificar a Lucía Galán junto al Chato Prada en la voz de Joaquín Galán.

“Vamos a hacer a Pimpinela, perdón Lucía, perdón Joaquín. Yo no sé qué hacer. Igual, tengo voz agudita…”, reconoció avergonzada la participante de ShowMatch en un móvil para Los Ángeles de la Mañana. Más tarde, Lourdes justificó su temor: “Vamos a hacer una caracterización bien ochentosa. Y ahora me tengo que hacer la máscara, lo cual me preocupa”.

Tras una breve pausa, la madre de Valentín Prada (4) aclaró el porqué de su pavor: “Últimamente estoy teniendo como unos ataques de pánico y siento que no lo voy a poder aguantar”.

Ante los comentarios de las angelitas sobre si la ahogaba o le daba fobia el hecho de tener que usar una capa de látex, maquillaje y peluca, Lourdes Sánchez admitió acongojada: “Sí, sí…”.

Ciudad.com