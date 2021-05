Un actor que brilló en Chiquititas reveló su delicada situación económica

Roña, ese pícaro niño que brilló en la tira de Cris Morena, Chiquititas, uno de sus tantos éxitos infantiles que marcó a más de una generación. Ese entrañable personaje fue interpretado por Santiago Stieben, el querido actor que hoy por hoy no la está pasando nada bien.

Santi está desesperado por encontrar un trabajo, su situación económica es delicada y la pandemia lo impactó de lleno. Por eso, alzó su voz y pidió ayuda a través de un grupo de Facebook.

"Busco trabajo urgente. A todos mis contactos que me conocen y saben de mi compromiso con esta profesión, la cual desarrollo desde hace 25 años, les pido recomendación”, expresó.

Además de describirse a sí mismo como "proactivo y respetuoso", dio más detalles sobre su preocupante situación económica: "Luego de dos años de vivir gracias a mis ahorros, de ver cómo se caen los proyectos, de invertir en otros rubros que se vieron también afectados por la pandemia, me encuentro intentando no migrar a otro rubro. Quiero seguir trabajando en la industria audiovisual desde el lugar que pueda sumar".

Acto seguido, en Twitter también remarcó que ya no puede solventar sus gastos mínimos. "Yo no tengo más dinero, todos mis proyectos se cancelaron y no sé cómo voy a afrontar mis obligaciones inmediatas. Así y todo, hay que frenar este delirio: quedate en casa”, cerró, preocupado.

