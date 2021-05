Confesaron quién pidió que eliminen a Guillermina Valdés del chat del programa de Tinelli

Ángel de Brito dio a conocer el nombre del integrante del jurado de La Academia que pidió que eliminaran del chat a Guillermina Valdés en su salida del programa de este viernes.

El periodista contó que quién solicitó de forma inmediata que la saquen del grupo fue, nada más y nada menos que, Hernán Piquín, el mismo que reclamó la dejen entrar mientras estuviera haciendo el reemplazo de Ángel.

"Voy a confirmar, finalmente, que quien pidió que eliminemos a Guillermina Valdés en el acto, todavía no se había ido, se levantó del estrado y había llegado hasta Tinelli a darle el beso y a despedirse, y un compañero mío dijo eliminala ahora", contó el conductor de Los Ángeles de la Mañana en su programa.

De Brito detalló que la pareja de Marcelo Tinelli le había dicho que se iría sola del chat de WhatsApp, pero cuando su compañero exigió que la sacaran, le dijo: "¿Te parece? Vamos a darle tiempo a que se vaya ella sola". Pero de inmediato Piquín le respondió que lo hiciera en ese mismo momento.

Ángel acotó que Pampita opinó que debían dejar que la modelo se fuera por su cuenta, después de haber pedido que no la incluyeran al chat: "No, dejala que se vaya sola, no seas malo". Entonces, Ángel de Brito, a quien Guillermina Valdés estuvo reemplazando en ShowMatch, finalizó el relato con una inolvidable frase: "Fue Hernán Piquín quien pidió la cabeza de Guillermina en el chat. Se hace el bueno".

Fuente: Ciudad.com