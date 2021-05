Jorge Rial anunció el fin de su programa de televisión por el bajo rating

A cinco minutos para que termine la emisión del viernes de TV Nostra, Jorge Rial miró a cámara y anunció sorpresivamente el fin del programa, tras dos meses de salir al ruedo en América, de la mano de sus panelistas, Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena, a quienes les comunicó el fin de ciclo pocas horas antes de anunciarlo públicamente.

"Es una decisión absolutamente personal que tomé, solita mi alma, hace 48 horas. Tomé la decisión de terminar TV Nostra con todo el dolor del mundo. A veces uno, de este lado de la pantalla, se sobrevalora. A veces uno piensa que sabe lo que el otro quiere y la verdad es que no es éste el caso. Saben que cuando decidí dejar Intrusos, yo dejé ese espacio de comodidad y arranqué este espacio que es TV Nostra. Fue una apuesta personal. Bueno, no lo logramos. No lo logré, en realidad", comenzó el conductor.

En un profundo mea culpa, y tras destacar el trabajo de su equipo, Rial agregó: "Me tomaré un tiempo para ver errores. Me pusieron una Ferrari y la choqué. Mis compañeros se enteraron hoy, a las seis de la tarde".

Sorprendida con el fin de TV Nostra, Ángela Lerena recurrió a su red social para expresar sus sensaciones y se mostró agradecida a Rial por la oportunidad de incursionar en un nuevo, pero breve, desafío profesional, viniendo del ámbito futbolístico.

"Hoy fue el último programa de TV Nostra, una aventura hermosa y demasiado breve. Gracias Jorge Rial por haber visto en mí algo que ni yo había descubierto. Gracias Marina Calabró y Diego Ramos por el compañerismo. Gracias América por la oportunidad. Gracias a todos: me llevo mucho", escribió la periodista deportiva en Instagram, junto a una foto una foto del último programa con Jorge Rial.

