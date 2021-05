Layoy busca un lugar en el podio del Sudamericano en Guayaquil

Más Info

Zapatillas prestadas

Durante los entrenamientos en Ecuador, Layoy sufrió la rotura de su zapatilla y competirá con una que le prestó un rival que no está en las mejores condiciones. En contacto con el Litoral contó que “en la práctica técnica se me rompió y ahora voy a usar la que me prestó otro competidor”.

Mientras que en su cuenta de Instagram donde compartió una foto del calzado deportivo que utilizará escribió: “No hay excusas, se deja todo por Argentina”.