Germán Martitegui habló sobre Pablo, el chef al que señalan como su pareja

Germán Martitegui lleva varias semanas sin hablar sobre la supuesta relación que lo uniría sentimentalmente a Pablo Rivero. El rumor comenzó a crecer a pasos agigantados, motivando al jurado del reality de cocina más exitoso de la Argentina a hablar al respecto.

Tras el frustrado intento de romance que buscó Vicky Xipolitakis durante toda la primera temporada de MasterChef, este año circuló un rumor que vinculaba románticamente a Germán Martitegui con Pablo Rivero, chef de la parrilla Don Julio.

Antes que los rumores continúen, Martitegui decidió hablar al respecto y rechazó de lleno cualquier tipo de relación amorosa entre ambos. “Me sorprende mucho, como a todos supongo. Pablo es un amigo, un colega que admiro. Me lo cruzo en viajes, en reuniones de gastronómicos, pero ahora con la pandemia creo que si lo vi dos horas es mucho. Por suerte los dos nos matamos de risa, nos lo tomamos con muchísimo humor, su familia y mis amigos también“, expresó el jurado a Papparazzi.

“Obviamente recibí desde cargadas hasta amigos que me tiran como muy buena onda y apoyo a la relación y a mis decisiones y a lo que sea, que también es casi emocionante. Pero bueno, nada, estamos hablando de un tema inexistente. No sé, para mi es todo una locura. Yo trato de no leer todo lo que se escribe porque la verdad que me volvería loco”, indicó Germán.

“Hitman”, apodo que le puso este año Alex Caniggia, uno de los participantes del reality, afirmó: “Estoy muy feliz con todo lo que estamos logrando con MasterChef y tratando de que Tegui siga abierto. Súper focalizado en eso, la verdad”.

