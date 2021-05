Ariel Báez: “Me siento muy apoyado y cercano a la gente"

El diputado provincial Ariel Báez estuvo presente en la noche del domingo, en el programa Equipo de Noticias que emite Canal 13. En una amena entrevista, expresó sus sensaciones acerca de cómo fue desembarcar en la arena parlamentaria y con qué manejos se encontró.

Báez cuestionó algunos “códigos” que considera están “implícitos” o “loteados” en la política y celebró que Ciudadanos Comprometidos (Cico), su partido ya con personería jurídica, tendrá su primera experiencia electoral este año. “Trabajamos para sumar, para arrimar gente distinta a la política tradicional”, dijo.

“Cico es una herramienta electoral que hemos conseguido con mucho esfuerzo. Hace prácticamente un año logramos la Personería Jurídica, y esta que viene será nuestra primera experiencia electoral. Trabajamos arduamente y con mucha seriedad para sumar y arrimar a gente que como yo se siente comprometida, como ganas de poder desde la política hacer cosas por la gente. Eso es Ciudadanos Comprometidos”, declaró el integrante de Los Alonsitos.

Consultado de cómo fue eso de llegar desde el ambiente artístico a la política, consideró: “Siempre lo que hago lo encaro con el ánimo de aportar y aprender”, pero además dijo que “ese margen que la gente le otorga a los políticos tradicionales, no lo tiene con quienes venimos de otras áreas”. Sobre ese pensar, consideró que ya con 3 años en el Parlamento “esos prejuicios se van diluyendo".

"Cuando entré, me encontré con muchas sorpresas, cosas que no eran comunes” indicó Báez y agregó que sintió que “todos los temas en la Legislatura estaban loteados como códigos que deberían ser consultados obligatoriamente por ciertas personas”.

“Eso me parece malo, no vengo de ese palo y no tengo esos códigos, porque en definitiva la idea es sumar en cada proyecto, y en cada uno de los proyectos que elevo como iniciativa siempre está abierto todo, a mejorarlo entre todos, a modificarlos de ser necesario. Fui aprendiendo, que a todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta”, resumió al respecto.

El también presidente de Cico expresó que, más allá de los códigos de la política, se siente "apoyado por muchos otros, y principalmente cerca de la gente, de sus problemas diarios".

Sobre su futuro, fue claro y contundente, hoy como parte de la alianza Eco: “Me gustaría seguir creciendo, con Ciudadanos Comprometidos, estar cercano a la gente, eso que nos permite estar con los pies sobre la tierra. La agenda política muchas veces está lejana de la agenda de la gente. Los temas de discusión, entre la calle la gente, son totalmente son otros a los de la política, y son esos los temas a los cuales le damos lugar en la discusión nosotros, y los que intentaremos tratar, resolver, discutir”.

“Nos sentimos parte de la Alianza, como parte de la alianza y vamos a seguir haciéndolo. Acompañé al gobernador Gustavo Valdés y lo haré en sus actividades. Subimos a un carro ganador, y hay que trabajar para ganarnos nuestros espacios”, agregó con mucha confianza sobre el futuro de su agrupación política de cara a las elecciones de este año.

Báez describió a Ciudadanos Comprometidos como “una herramienta electoral dispuesta a sumar toda iniciativa y persona que quiera mejorar la vida de los correntinos”.