Reunión de adalides de ECO para apoyar a Valdés

El gobernador Gustavo Valdés convocó a una reunión a los presidentes de los partidos que integran la alianza gobernante Encuentro por Corrientes (ECO). El mitin será a las 10 en Espacio Andes, por calle Maipú de esta capital.

Cada uno de los integrantes de las alianzas ratificará su pertenencia a ECO y su apoyo a la reelección del gobernador Gustavo Valdés.

Se prevé que ese día quede oficializada la candidatura del mandatario.

Valdés había puesto en duda su candidatura a principio de semana y alertó que había quienes no apoyaban su postulación.

“Hay gente que quiere que sea candidato a gobernador y gente que no quiere, y hay gente que me va a acompañar y gente que no”, dijo el miércoles el gobernador en Corrientes al Aire en radio Continental.

“Si yo fuera candidato a gobernador me gustaría que la gente me siga dando la oportunidad de trabajar con Tassano y Lanari. Voy a confirmar dentro de poco mi candidatura o no a gobernador”, había dicho.

El mandatario también dejó entrever que buscan condicionar su candidatura. “Voy a ser candidato, pero no con palos en la rueda o piquete de ojos”, chicaneó.

“Valdés convocó a todos los presidentes de los partidos que integran ECO. Es limitado. El resto lo seguirá por Zoom. Vamos a ratificar la pertenencia a la alianza y ratificar la candidatura de Valdés”, dijo a El Litoral la fuente consultada.

Se especula con que también ese día se definirán los ejes de la campaña de cara al 29 de agosto.

Cuestión de vice

Gustavo Valdés mencionó que no eran más de 10 los dirigentes que tenían posibilidades de ser candidato a vicegobernador de Encuentro por Corrientes.

Entre los posibles candidatos a la vice desde hace semanas se mencionan a: Ana Pereyra (PL); Ingrid Jetter (PRO); Sofia Brambilla (PRO), Albana Rotela (Partido Popular), Eugenia Mancini (Cambio, Auteridad y Progreso), Pedro Braillard Poccard (Partido Popular); Pedro Cassani (ELI); José Romero Brisco (PA) y Ariel Báez (CICO). El mandatario incluyó además a un intendente, sin dar un nombre.

“Tenemos que definir un candidato a vice dentro del espacio, puede ser hombre, mujer, opositor u oficialista”, dijo el mandatario el miércoles en declaraciones a Radio Dos.

“Estoy por convocar a todos los sectores políticos, puede ser Any Pereyra, (Ingrid) Jetter, (Sofía) Brambilla o un intendente”, agregó.

El Litoral pudo confirmar que ya se realizan encuestas para medir a los posibles vices. En los sondeos que se realizan en toda la provincia se consulta por una posible fórmula entre Valdés y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani.

Otras de las fórmulas sondeadas son Valdés-Any Pereyra; Valdés-Jetter; Valdés-Pedro Braillard Poccard.