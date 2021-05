Peralta: “Tuve la revancha” del gol anulado frente a For Ever

Después de dos empates consecutivos y una derrota, Boca Unidos consiguió el domingo la primera victoria en el torneo Federal A, al vencer por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, al que además lo dejó sin el puntaje ideal que arrastraba hasta llegar a Corrientes.

Martín Peralta hizo su estreno en la red, en el tercer partido que viste la camiseta “aurirroja”, el segundo de titular, para el futbolista que llegó a préstamo para esta temporada de Atlético Tucumán.

“El gol me va a ayudar muchísimo a seguir entrenando, el día a día; nos va a cambiar la semana esta victoria. Hay que aprovechar los momentos buenos, porque en el fútbol los malos son más”, señaló Peralta al retirarse de los vestuarios.

En realidad, Peralta ya había mostrado su olfato goleador dos semanas atrás, cuando convirtió ante For Ever y el gol fue mal anulado por la terna arbitral.

“Contra For Ever me quedé con un sabor amargo. Esta vez tuve la revancha, y gracias a Dios no me cobraron off side ni nada (risas), así que muy contento”, recordó quien venía de estar a préstamo en San Martín de Tucumán, aunque nunca jugó oficialmente.

Respecto a la jugada que le permitió marcar, contó: “Quise bajar con el pecho para que me quede para mi pierna hábil y se me fue un poco atrás. Justo llegó Nico (Monje), le pegó al arco, rebotó en un defensor y me quedó para la zurda, que algunos dicen que solo la usamos para subir al colectivo, pero gracias a Dios entró y por eso también estoy muy contento”.

El gol del tucumano tuvo dedicatoria: “A mi familia que no está pasando por un buen momento, porque tengo una tía en Tucumán que está internada por covid; a mi señora y a mi hijo que siempre me apoyan”.

“No soy nueve, me gusta jugar un poco más atrasado, agarrar la pelota en mitad de cancha y avanzar, porque si es por mi altura y mi tamaño físico, los defensores en esta categoría son muchísimo más grandes, más fuertes, y no me sirve ir a disputar arriba o jugar de espaldas, teniendo en cuenta que puedo hacerlo desde atrás y generar un poco de juego también”, explicó Peralta ante la consulta periodística.

El futbolista manifestó: “Al triunfo lo necesitábamos bastante para la confianza de cada uno y para arrancar una semana de la mejor manera”, rescatando “la confianza que nos da el técnico a la hora de salir a la cancha, y el apoyo de los compañeros”.

En relación al planteo táctico, el tucumano contó que “en la semana lo trabajamos mucho, (el DT) nos decía que íbamos a encontrar los espacios, y la verdad que todo lo que nos dijo y nos hizo hacer se vio reflejado en la cancha, como jugar a las espaldas del cinco de ellos y asociarme con el Tony y Gonzalo, que para mí es mucho más fácil, porque ellos solo con su presencia dentro de la cancha ya generan muchas cosas”.

Sobre su reemplazo en el segundo tiempo, confió: “Salí porque me acalambré el gemelo, quizás por el golpe que tuve en una jugada anterior. Y hay que ser honestos, porque afuera hay muchos compañeros que están también con ganas de entrar, enteros, y bien preparados también”.

Finalmente, Peralta destacó: “Me voy con la buena imagen que dimos hoy (por el domingo), hay que seguir por este camino”.