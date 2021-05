Boca regresó a Argentina y Andrada sigue en Ecuador, aislado por coronavirus

El plantel de Boca Juniors partió este miércoles temprano desde Ecuador en vuelo charter de regreso a Buenos Aires, tras perder el martes a la noche ante Barcelona 1 a 0 por la Copa Libertadores, mientras que Esteban Andrada sigue en Guayaquil.

El arquero boquense está aislado en una habitación del Hotel Hilton, acompañado por un integrante del cuerpo médico del club, tras haber dado dos veces positivo de Covid asintomático en los últimos tres días.

En la rueda de prensa realizada después del encuentro, el entrenador Miguel Russo se mostró preocupado anoche por la situación del arquero.

"Andrada no vino a pasear a Ecuador sino a trabajar, y no es bueno que saliendo del país ahora no pueda volver a entrar en Argentina", se lamentó Russo en la conferencia de prensa.

La dirigencia de Boca realizaba gestiones ante las autoridades del Ministerio de Salud de Ecuador y también de Argentina para que el arquero vuelva lo más pronto posible a la Argentina. La propuesta de los dirigentes es que pueda regresar aislado en un avión de línea o en un vuelo especial sanitario.

Si esas gestiones no prosperan, el jugador tendrá que prmanecer 14 días en Guayaquil, aislado hasta el momento en el PCR le de negativo.

Por protocolos sanitarios, las personas que tengan coronavirus, a su ingreso a la Argentina deben cumplir aislamiento en hoteles.

Andrada, quien también integra la selección argentina de fútbol, ya había tenido coronavirus en septiembre del año pasado. Estuvo aislado 10 días por haber tenido un contacto estrecho la semana pasada y el viernes en primer PCR dio negativo.

Pero el domingo, en el testeo realizado por la Conmebol, dio positivo y el lunes en el efectuado por el COE (el Centro de Operaciones de Emergencia) de Ecuador dio otra vez positivo.

Mientras, en las redes sociales, la esposa del futbolista, Nerina Galasso, escribió: "¿Qué espero, ver como termina el partido y ver como todos se vuelven?. No se les cae una idea. Nadie se hace responsable", al expresar su molestia con la dirigencia de "xeneize".

Boca cayó derrotado el martes a la noche en Guayaquil ante Barcelona por 1 a 0 y quedó con 6 puntos, segundo en el grupo C de la Copa Libertadores, que encabeza justamente el conjunto ecuatoriano con 9 unidades.

El próximo encuentro de Boca por la Libertadores será en Brasil ante el Santos, que anoche goleó como local por 5 a 0 al boliviano The Strongest. El encuentro se jugará el próximo martes desde las 19.30.

Telam