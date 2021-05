La reacción de Soledad Fandiño al escuchar hablar sobre la separación de Cabré y Laurita

La separación de Laurita Fernández y Nicolás Cabré es sin dudas una de las noticias destacadas de estos días en el mundo del espectáculo y las repercusiones no tardaron en llegar. Soledad Fandiño, quien fuera novia del actor, realizó un picante comentario en su programa de América mientras uno de sus compañeros analizaba la ruptura.

Ante la atenta mirada de la conductora del ciclo Es por ahí, Guido Záffora contaba cómo Laurita había usado las redes para anunciar que desde hacía más de un mes ya no estaban en pareja. Además, relató las idas y vueltas de la pareja que se conoció haciendo en teatro Sugar y que el año pasado, antes de la pandemia, ya había tenido una crisis luego de que la bailarina viajara con un amigo a Nueva York.

Un tanto cansada del tema, Fandiño tomó sus lentes de sol, se los puso e interrumpió sentenciando: “Chicos, esto me está superando. ¿Si yo quiero decir algo? Sin comentarios. ¡No comments!”. De esa manera cerró el tema para presentar a la invitada del día en el programa.

La rivalidad entre la ex de René de Calle 13 y Fernández no es nueva y se desató luego de que en su paso por el Bailando Laurita describiera a su colega como “modelo”. “No soy modelo, empecé como modelo. O preguntale a tu novio que me conoce muy bien… “, dijo la ahora conductora sin mirarla en referencia a Cabré.

“Menos mal que alguien no quería pelear… Me cansé. Con mis novios hacemos cosas más copadas que andar hablando de sus ex o de los míos”, dijo quien por entonces era jurado del certamen, y la participante agregó: “Bueno, entonces usá la computadora, mi vida. Igual, mejor que no le preguntes…”. A lo que Fernández retrucó: “Es que si lo extrañás, te paso el teléfono. No tengo problemas. Pero, ¿por qué debería hablar de vos?”.

Las cosas no quedaron ahí. Días más tarde el estudio del Bailando volvió a ser testigo de un nuevo cruce entre ellas. “Ayer estaba tranquila, pero me empezaron a caer notificaciones en el celular con los dichos de Laurita sobre mí en Los especialistas del show. Dijo que tengo el ego arriba, que era envidiosa y que me había quedado algo en el tintero (con Nicolás Cabré). Si alguien no te respeta, hay que contestar. La relación más importante que yo tuve fue con René, el padre de mi hijo”, manifestó la actriz.

“Nunca hice una crítica con mala intención y no fui agresiva en mis devoluciones. Metés a mi pareja, que no tiene nada que ver al respecto. Tenés un hijo y no te voy a responder qué deberías hacer a la noche en lugar de revisar las notificaciones”, retrucó la jurado desatando la ira de la por entonces participante: “Pará, pará. A tu pareja la metiste vos en el medio. ¿Querés decir que una mujer que tiene un hijo no puede revisar las notificaciones en un celular? Es una locura, tené cuidado con las cosas que decís, te estás equivocando y te está escuchando un montón de gente”.

Fernández anunció hace unos días su ruptura luego de que en las historias de Instagram le preguntaran por el ex de la China Suárez. “Hace más de un mes que no estamos juntos. Nos queremos mucho. Fueron tres años hermosos”, dijo ella luego de que sus seguidores notaran que no había subido fotos con su novio, ni nuevas postales de la renovación del hogar que tenían planeado compartir.

“¿Estás enamorada?”, fue otra de las preguntas que le hicieron. “De la vida, de estar sana, de rodearme de gente buena, de mi profesión, de las oportunidades que llegan, del perro que aún no tengo pero voy a tener”, contestó la bailarina, que en breve casualmente debutará en la conducción de El club de las divorciadas, programa para las tardes en El Trece. Además, informó que terminó de grabar Granizo, una ficción para Netflix bajo la dirección de Marcos Carnevale y en la que compartirá elenco con Guillermo Francella. Como si fuera poco, formará parte de la apertura de Showmatch.

Infobae