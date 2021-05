Tenso cruce entre Mariano Iúdica y Horacio Cabak

Después del escándalo, ¿algo de paz? Luego de conseguir una cautelar que impide a los medios hablar sobre su intimidad, Horacio Cabak volvió este martes a Polémica en el Bar (América). Allí hizo referencia al alcance que tuvieron dos tweets que publicó referidos a su situación: “Levante la mano quien supuestamente NO se acostó conmigo” y “¿Te acostaste con....? No. Complete con el nombre que quiera. Copiar y pegar”. Al traerlos a colación, derivó en un picante cruce con Andrea Campbell, otra de las integrantes del panel.

“Andrea, te pido un favor: si vas a hablar de un tema puntual tenés que tener información de ese tema puntual”, le recalcó Cabak a Campbell luego de que ella citara mal uno de sus dos tweets polémicos. “No te sigo, no me acuerdo, es más o menos lo mismo”, le replicó Andrea. “No se puede decir cualquier cosa”, insistió Cabak.

“¿Fui tan picante? Si todo el mundo estaba hablando de ‘las supuestas’, todos los días aparecía una ‘supuesta’”, pensó el ex modelo en voz alta. “Ahora, vos también le pegás un palazo al panal de abejas en el medio del Día D”, le recriminó Mariano Iúdica, conductor del ciclo. “¿No puedo tuitear en un momento en que...?”, se defendió Horacio y el resto de la mesa lo interrumpió: “Y no, mejor no, no te conviene”.

“¿En qué me equivoqué? Cuando todo el mundo hablaba de ‘la supuesta’, ‘la supuesta’...”, insistió Cabak. “Pero, ¿por qué tenés que decir algo?”, le preguntó Iúdica, algo que no le cayó bien al conductor de La Jaula de la Moda (Magazine): “Marian, ¿y por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?”. “¡Pero porque no quiero que te pase lo que te pasó, boludo!”, le dijo con cariño Iúdica. “¿Sabés qué pasa? Desde que empezó esto, tengo una fila de gente que me está diciendo: ‘Vos esto lo que tenías que hacer, esto no, acá te equivocaste’. Hay una lista”, se defendió Horacio.

“Yo te dije en el momento en que sucedió y volvés a incurrir en la misma canchereada de la otra vez, desgraciadamente. ¡Te hacés el canchero!”, le respondió el conductor de Polémica..., quien agregó: “¡Yo te lo digo de corazón! ¡Hacé todos los juicios que quieras! Me estás contestando con el mismo nivel de canchereada. Yo hubiera preferido que en ese momento no hagas nada, que te quedes tranquilo, muzza, una semana”, le echó en cara el conductor a Horacio Cabak.

“Por ahí tenemos dos filosofías de vida distintas, pero a mí no se me ocurriría decirle a otro lo que tiene que hacer”, intentó justificarse Cabak. “Yo sí, porque te quiero, boludo, no le digo nada a alguien que no conozco. Sos un compañero de trabajo que vino acá por mí”, devolvió Iúdica. “Evidentemente no me entendés, porque lo tomarías de otra manera en vez de pelear conmigo al aire”, agregó el conductor.

“Hace una semana que mi vida está en una trituradora, por diversos motivos. Personas que yo quiero, personas que no conozco, están opinando sobre lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Ahora estoy saturado de los consejos, yo no quiero que nadie me diga nada, necesito que me dejen tranquilo. Yo te agradezco lo que estás diciendo, pero a mí lo que me sirve no es que vos me digas lo que hubieras hecho, sino charlar”, dijo Cabak para intentar bajarle el volumen a la discusión.

Lejos de eso, Iúdica le dedicó un último párrafo encendido: “Pero vos me estás hablando como si yo te hablara con el diario del lunes. Yo te dije las cosas antes de que sucedieran. Tengo 50 años, tengo cuatro pibes, no soy un papagayo. Te lo dije antes de que suceda: ‘Vos tirate a la izquierda que el penal va a ir ahí'. Y te tiraste a la derecha. Después, con el Twitter te dije lo mismo, y sucedió lo mismo. Entonces cuando alguien te dice las cosas, a lo mejor está bueno escuchar, a veces. Y no pensar que te lo estamos diciendo por verdugueo, porque queremos lo peor para vos, o porque no sé qué elucubraciones estás sacando”, cerró el conductor.

Infobae