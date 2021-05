Diputados: los soldados excombatientes de Malvinas tendrán placas en sus viviendas

En la quinta sesión de la Cámara de Diputados celebrada ayer, fue aprobado el proyecto que dispone la colocación de una placa de reconocimiento en viviendas de soldados excombatientes de Malvinas. Ingresó el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Corrientes, que fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación. Finalizando el encuentro con un sentido homenaje al ex vicegobernador Eduardo Galantini, fallecido recientemente.

Uno de los proyectos de ley, que obtuvo media sanción, se refiere a la colocación “en cada vivienda en la que vivió o vive un excombatiente del conflicto bélico de las islas Malvinas, una placa de reconocimiento por haber participado en la guerra por la recuperación de las Malvinas en 1982, que tengan domicilio en la provincia de Corrientes”. La futura ley será “para quienes quieran tal distinción”, se aclaró.

La leyenda dirá: “Aquí vive un ciudadano ilustre correntino excombatiente en Malvinas”, y “Aquí vivió un héroe correntino caído en combate por la soberanía de las islas Malvinas”, junto al nombre y apellido del destacado.

Y en este marco, el diputado Javier Sáez, autor de la iniciativa junto con la diputada Albana Rotela, dijo que “el objeto de este proyecto es la colocación de las placas de reconocimiento en las viviendas de los soldados y excombatientes de Malvinas. Buscamos que la comunidad pueda acercarse. Muchas veces en un barrio viven estos héroes y los vecinos no saben que tienen a su lado a una persona que ha dado mucho por nosotros. Buscamos que la sociedad se acerque para compartir esas vivencias y esa es una de las formas que tenemos de honrarlos”.

“Hace poco visité el Centro de Excombatientes y este proyecto responde a un pedido que me hicieron ellos”, aseguró Sáez.

Repudio

Considerando que el expediente Nº 15.901, del diputado Otaño, para repudiar los dichos vertidos por la actual presidenta del PRO y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre entregar las Malvinas a cambio de la vacuna de Pfizer, fue pasado a comisión a pedido del oficialismo. Al hacer uso de la palabra, el diputado César Acevedo, del PJ, primero destacó la iniciativa de sus pares y consideró: “Este es un paso más en los reconocimientos. Tenemos que hacerles sentir que los valoramos”.

Pero luego llamó a la reflexión sobre el proyecto que fue enviado a estudio, presentado por su par: “Esto no tiene que ver con la cuestión de partidos políticos, la causa Malvinas la tenemos que defender independientemente de las pertenencias ideológicas. Lo ideológico es defender esa lucha. Creo que no podemos como argentinos tomar esta cuestión con liviandad. Estamos reconociendo a nuestros héroes con un proyecto que vamos a acompañar, pero a su vez no nos animamos a repudiar algo tan grave”.

Y en esta línea, el diputado Marcos Otaño (PJ) recordó similar distinción a Wenceslao Quiróz, en Mercedes; y el diputado Norberto Ast leyó un artículo periodístico recordando al “soldado Gabino” (Cambacito) de Colonia Pando; adhiriendo al homenaje, pero también llamó a la reflexión de sus pares sobre su proyecto de declaración de repudio.

Cabe señalar que el proyecto de ley del Código Procesal Administrativo ingresó ayer en la sesión y fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación. Además, se aprobó su preferencia para ser tratado en el próximo encuentro.

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley estableciendo la capacitación obligatoria en la temática de niños, niñas y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia; además de una serie de resoluciones y declaraciones.

Entre las resoluciones aprobadas ayer se puede mencionar la creación de la comisión especial de “Tratado de integración regional del Norte Grande” (autores: Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo); el pedido de informes al Ministerio de Producción para que verifique el volumen exportable de madera de la provincia de Corrientes a la República Popular China (autor: Eduardo Vischi) y la solicitud a Vialidad Nacional de construcción de un ordenador del tránsito en la intersección de la Ruta Nacional Nº 14 y Ruta Provincial Nº 123 en Paso de los Libres (autor: Eduardo Vischi).

Homenaje

Finalizando el encuentro, se rindió un sentido homenaje a quien fue vicegobernador de la Provincia, Eduardo Galantini, fallecido recientemente.

Los diputados destacaron su hombría de bien, su inteligencia y lo consideraron un hombre de la democracia, un correntino de ley que trascendió al Partido Justicialista.

La sesión finalizó con un minuto de silencio en su memoria.