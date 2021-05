Una instagramer denunció un hecho de discriminación que vivió con un médico de Corrientes

Una influencer goyana denunció un hecho de discriminación que vivió ayer cuando acudió a realizarse un chequeo en un consultorio médico de Corrientes. El hecho fue relatado a través de su cuenta de Instagram que cuenta con más de 38 mil seguidores.

Se llama Mery Ferrero, vive en la localidad correntina de Goya y viajó hasta Corrientes Capital para recibir la atención de un especialista en alergias que, según dijo, le recomendaron "porque supuestamente es uno de los mejores".

A través de una serie de historias de Instagram, la joven relató que el médico se mostró amable durante el inicio de la consulta. "Me hace pasar, muy agradable y ameno" hasta que le pregunta si toma alguna medicación diaria. Ella responde que realiza una terapia hormonal y, ante el desentendimiento del especialista, le explica: "soy una mujer trans".

Mery contó que de inmediato el alergista "agachó la cabeza y no la levantó más ni para darme el diagnóstico". Cuando le preguntó qué tiene sólo lanzó titubeos.

Más tarde, la instagramer narró que al encontrarse con su mamá no supo explicarle cuál era su diagnóstico, "no me dio nada, ni siquiera por escrito". Fue así que decide comunicarse con el profesional de salud vía WhatsApp para obtener una respuesta y se dirigió a ella con pronombre masculino.

Según el relato de la joven, el especialista le contestó a través de mensajes de voz enumerándole los diferentes factores a los que puede estar "sensibilizado".

"¿Me decís sensibilizado? (respondió) y me clavó el visto", contó Guerrero.

"Tiene que saber que hay una ley que nos avala, que tiene que respetar al prójimo de la manera en la que se autoperciba", reflexionó la joven goyana, que recibió incontables muestras de apoyo de sus miles de seguidores.