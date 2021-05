Tensión en Racing: la fuerte conferencia de Pizzi tras el empate con San Pablo

Juan Antonio Pizzi, entrenador de Racing, explotó en conferencia de prensa tras el empate sin goles frente a San Pablo por Copa Libertadores, en medio de la versión de su salida del club.

"Vivimos un proceso que se está cuestionando el trabajo en tres meses y medio. Al margen del aval que te dan los resultados que pudimos obtener hasta ahora, nosotros creemos que hubo una campaña descarada hacia nuestro trabajo, irrespetuosa, que hemos sabido llevar con hidalguía y respeto", afirmó el DT, enojado.

Además, aseguró que la situación no modifica su manera de actuar al frente del equipo: "No nos ha desviado de nuestros principales argumentos y virtudes como cuerpo técnico. Primero, porque creemos en el grupo de jugadores que entrenamos. Los vemos todos los días. Sabemos el compromismo que tienen. A partir de ahí, se hacen partidos buenos y malos. Soy siempre el máximo responsable. Sobre todo, de los partidos malos".

Por otra parte, afirmó que "la línea" que llevan "todavía tiene un margen de mejora", pero que "va a llevar tiempo". "Los resultados no van a alterar lo que nosotros pensamos y la visión que tenemos de cara al futuro. Ojalá podamos llegar a concluir nuestro trabajo de la mejor manera posible el día que nos toque irnos", añadió.

Además, Pizzi dejó en claro que no le gustó que se hiciera pública su cónclave con Víctor Blanco, presidente del club: "Hablamos de la situación. No voy a hacer comentarios de la reunión. Tampoco me hubiese interesado que se haya filtrado que tuve una reunión con el presidente. Las conversaciones que tengo son privadas y prefiero guardármela para mí. Seguiré trabajando de la misma forma".

Aunque reconoció que "en el mundo del fútbol suelen suceder este tipo de cosas", también dijo que "los procesos necesitan tiempos". "Cuando tienen la garantía de los resultados, tienen que ser consolidados con el tiempo. Hay muchísimas cosas en el club que se tienen que mejorar. Hacemos nuestro aporte desde nuestro lado. Lo que digan los medios de comunicación y redes sociales... No tengo intenciones de valorarlo", expresó.

TyC Sports