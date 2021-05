Masterchef: el motivo por el que Claudia Fontán rompió en llanto en medio de una prueba

La complejidad de las recetas, hacer las cosas contrarreloj y la presión de las cámaras y de la competencia no son el único ingrediente que puede jugarle una mala pasada a los participantes de Masterchef Celebrity, que a veces se demoran o encuentran dificultad en cosas simples, pero que pueden pasarle a cualquiera en su casa, como un problema con el horno, por ejemplo.

Claudia Fontán, Candela Vetrano, Sol Pérez, Alex Caniggia y Gastón Dalmau tuvieron que hacer en el miércoles de beneficios un cheesecake cuyo ingrediente principal les fue asignado de manera individual. Todo se desarrollaba con normalidad hasta que la Gunda rompió en llanto ante la mirada perpleja de sus compañeras que no sabían cómo consolarla y ayudarla, mientras que los hombres seguían haciendo su postre.

“Damián una vez dijo, ‘no abran el horno a cada rato’”, recordó la actriz en medio de la competencia, pero sin hacer caso y por suerte, decidió abrir para ver cómo estaba su torta y.... “Está frío el horno”, se la escuchó gritar y luego, con bronca e impotencia gritó: “Nooo, está pagado la p... madre. Con razón, hace dos horas”.

Al ver su desesperación sus compañeras se acercaron a ayudarla y Candela Vetrano, sin dudarlo le ofreció usar su horno, ya que si Claudia prendía el de su estación y se quedaba esperando a que se calentara, tardaría muchos minutos difíciles de recuperar para el juego.

“Querés contener pero sabés por lo que pasa”, dijo la ex Casi Ángeles muy preocupada por la situación de su colega y agregó: “Tranqui Gundi”. Sol Pérez también se acercó y le contó la situación del resto, para que no se pusiera mal: “Gundi no llores, estamos todos crudos”.

En ese momento, Fontán rompió en llanto: “Una vez que llego. Le falta todo (al cheesecake) porque nunca lo abrí (el horno), pero me da bronca”. Se lamentó con sus compañeras. Desde sus estaciones, Gastón Dalmau y Alex Caniggia siguieron cocinando inmutables.

Pero, un tropezón no es caída y a pesar del accidente con el horno Claudia pudo terminar su plato y lo hizo tan bien, que hasta obtuvo una medalla dorada. A ella le siguieron en el balcón Cande y Sol. Los hombres quedaron en último lugar y finalmente el jurado decidió que Axel pasara directamente a la gala de eliminación del domingo.

“Vos sos un tipo astuto, si sabés que es una réplica, ¿por qué te ponés a tirar magia? ¿No sabés que te acerca demasiado al delantal negro?”, le preguntó el conductor Santiago del Moro a modo de reto. “Puede ser”, admitió el Emperador sabiendo que estaba el problemas. Sin embargo, cuando se confirmó la sentencia no se lo vio muy preocupado. Se fue feliz con el delantal de su su color favorito y con un nuevo desafío en el horizonte: “El domingo vengo a eliminar barats”.

Claudia es una de las participantes que mejor cocina en el concurso. Sin embargo, como en definitiva se trata de un juego en el que muchas veces los famosos cocinan en situaciones límite que son muy diferentes a las de su casa, en más de una oportunidad estuvo e la gala de eliminación. Aún así se muestra feliz en cada parte del certamen.

Además de ella, Candela Vetrano, Sol Pérez, Gastón Dalmau y Axel Caniggia, continúan en competencia Dani La Chepi, Carmen Barbieri, Andrea Rincón, Juanse y Georgina Barbarossa.

