Nuevos rumores de separación entre Benjamín Vicuña y China Suárez

En medio de los cada vez más fuertes rumores de crisis, Paula Varela confirmó en Intrusos que China Suárez y Benjamín Vicuña estarían distanciados.

Todo ocurrió cuando Rodrigo Lussich contaba que mientras la actriz está en Miami, Benjamín se mostró entrenando en los bosques de Palermo tras una larga estadía en Chile.

Una distancia que incrementó las versiones de cimbronazo.

Entonces, Paula sorprendió a todos al decir: “Me confirman la separación. Te juro que lo pregunté pensando que me iban a decir que no, y me dicen ‘sí, están separados’. Ahora estoy repreguntando”.

Segundos después, relató la charla que mantuvo con su informante, alguien del entorno de la pareja de actores, que confirmó la crisis: “Pregunté ‘¿está separada la China?’. Y me dicen ‘sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan’”.

Ciudad.com