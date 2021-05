Mariano Martínez desmintió el rumor de romance con Silvina Escudero

Mariano Martínez desmintió el romance con Silvina Escudero a través de un video en sus redes sociales este fin de semana.

"No es verdad lo de Silvia Escudero. Ya lo había dicho en otra oportunidad. No la conozco más que cuando fui a hacer la entrevista, en la que todo fue re cordial", comenzó explicando el actor en Instagram Stories.

Luego, agregó: "No fui a buscarla, es mentira. No estoy saliendo con ninguna persona. No. Ya había dicho que no. Así que, por favor, no confirmen cosas que no son. Muchas gracias".

Luego de que en abril una panelista de Bendita, Juariu, los vinculara sentimentalmente, el actor visitó el programa Los Mammones y comentó tener una buena relación.

Con la versión amorosa resonando en los medios, en ese entonces, Ciudad Magazine se comunicó con Silvina y ella negó rotundamente el vínculo sentimental con el actor: "¡Es todo mentira! Estoy sola hace siete meses".