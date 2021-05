Naturaleza: tres destinos para viajes salvajes

Cuando la pandemia mundial a causa del COVID-19 termine, seguramente los viajeros buscarán destinos alejados del turismo de masas, caminar por zonas impenetrables o practicar acampada libre y saludar a algunos de los animales más increíbles de nuestro planeta de una manera respetuosa.

Atraviesa la jungla del Parque Nacional Corcovado, Costa Rica

A estas alturas seguro que ya tienes claro que Costa Rica es el país de la Pura Vida. Esto se traduce en que las escapadas de naturaleza están aseguradas. Este pequeño rincón de América Central es la casa de casi el 5% de la biodiversidad del mundo y el 25% de su geografía está protegida por el Sistema Nacional del Áreas de Conservación. Practicar senderismo por el volcán Arenal, deslizarte por las copas de los árboles de Monteverde, saludar a los perezosos en Cahuita o bucear junto a bancos de tiburones martillo en la Isla del Coco son buenos ejemplos de las actividades que podrás hacer en este gran viaje de naturaleza.

Sin embargo, también hay que considerar que Costa Rica ha sido y es, el país más visitado de Centroamérica. Por eso, si estás buscando lugares de naturaleza salvaje alejados de las rutas turísticas habituales, el Parque Nacional Corcovado tiene que ser tu opción. Definido por National Geographic como 'el lugar más intenso del mundo biológicamente hablando', será extremadamente difícil que te vayas de aquí sintiendo que no has conectado con la naturaleza más que nunca. Y, aunque sus maravillas son un secreto a voces, las razones por las cuales no es tan visitado como otros parques nacionales de Costa Rica son que el acceso es más o menos complicado y que las visitas están reguladas, es decir, es necesario pedir un permiso con cierta antelación.

Recorre los bosques de Hokkaido en busca del zorro rojo japonés, Japón

Cuando pensamos en Japón se nos vienen rápidamente a la cabeza imágenes de pasos de peatones llenos de gente, enormes ciudades en las que recibimos miles de estímulos a la vez. Sin embargo, el territorio del archipiélago es tan grande que tiene algo para cada tipo de viajero. Uno de los mejores ejemplos es la isla de Hokkaido. Agrupando aproximadamente el 20% de la extensión del país, en ella solo podemos encontrar un 5% de la población japonesa, haciéndola uno de los rincones más vírgenes de esta zona del mundo. Hokkaido, además, pasa desapercibida para la mayoría de quienes visitan Japón y, por lo tanto, es un rincón perfecto para aquellos que busquen turismo de naturaleza.

Y, aunque podrías pasar varios días paseando por las calles de grandes ciudades como Sapporo (la capital) o Hakodate, para este viaje de naturaleza lo mejor es centrarse en sus parques naturales. Esta prefectura japonesa presume de tener 6 de los 31 parques nacionales de Japón, entre los que destaca el Parque Nacional de Daitsetsuzan. En él encontrarás estampas reinadas por volcanes, largas rutas de senderismo y tradicionales onsen en los que darte un chapuzón tras la caminata. Con suerte, podrás contemplar al precioso oso pardo del Ussuri y al Kitakitsune, una subespecie del zorro rojo japonés, que suele ser más grande y que pone color a los bosques nevados de Hokkaido.

La primavera luce espectacular en el Parque Nacional Rishiri-Rebun-Sarobetsu, cuando sus praderas se tiñen con el color de miles de flores. Por su lado, el lago del parque de Akan está considerado como el más bonito de Japón y el de Kushiro-shitsugen es perfecto para los amantes de las aves porque en él se pueden observar a las emblemáticas grullas japonesas.

Astroturismo y la Ruta de Los Volcanes en La Palma, España

En España hay maravillosas zonas de naturaleza que te harán desconectar de todo y disfrutar de esas vacaciones que te mereces. En esta selección de destinos naturales no puede faltar una aventura por La Palma, la 'isla bonita'. ¿Las razones? Sus peculiares condiciones atmosféricas y geografía la hacen un lugar especial para disfrutar de la Pachamama tanto de día como de noche.

Por un lado, podrás caminar por la red de senderos de 706 kilómetros que tiene esta isla canaria. Para todo tipo de viajeros, atravesando una exuberante vegetación, caminando junto a costas llenas de acantilados o, incluso, sobre volcanes dormidos. Si te sientes con energía, puedes incluir en este viaje de naturaleza unos días recorriendo la Ruta de Los Volcanes. Con 24,3 kilómetros, es uno de los más exigentes de las Canarias, pero sus paisajes que parecen sacados de otro planeta valen con creces el esfuerzo.

De noche, la atmósfera limpia de La Palma te permitirá mirar al cielo y sentirte pequeñito. Quizás lo desconocías, pero la isla es la primera Reserva Starlight del mundo. Es decir, ha conseguido una certificación turística como destino ideal para observar estrellas y planetas gracias a sus cualidades naturales e infraestructuras. Practicar astroturismo en La Palma no significa quedarse quieto mirando por el telescopio, sino que, además de alojarse en lugares con encanto habilitados para esta actividad, se pueden realizar visitas al Observatorio del Roque de los Muchachos, aprender sobre la astrofotografía o recorrer alguno de los senderos astronómicos que Stars Island La Palma ha diseñado.

Si a todo esto le añades la posibilidad de probar la deliciosa gastronomía palmera como el queso asado con mojo de La Palma, los baños de sol en sus playas de arena volcánica o los paseos en barco junto a delfines y peces voladores, nada puede salir mal.