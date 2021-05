Se juega una nueva edición del clásico chaqueño

Dentro de los partidos que completarán esta tarde la quinta fecha de la Zona B del torneo Federal A, se destaca el que protagonizarán For Ever y Sarmiento, en otra edición del clásico chaqueño.

El encuentro se jugará desde las 15.45 en el estadio Juan Alberto García de For Ever, y será arbitrado por el tucumano Nelson Bejas, con las asistencias de sus comprovincianos Leila Argañaraz y José Ponce. El cuarto árbitro será el correntino Sergio Pérez.

En el equipo local, el técnico Daniel Cravero dispondrá un cambio respecto a los que viene de igualar en Salta ante Gimnasia y Tiro. Para acompañar en el ataque a Matías Romero ingresaría Maximiliano Osurak en lugar de Luis Leguizamón.

Por el lado del Decano también habría una sola variante con relación a la formación que el técnico Raúl Valdéz viene de poner en el empate 1 a 1 ante Central Norte de Salta. En la defensa, volvería Brian Berlo, repuesto de una distensión muscular, en reemplazo del expulsado, Brian Negro.

Junto con Racing de Córdoba y Sportivo Belgrano de San Francisco, For Ever es líder del grupo, con 8 unidades, mientras que Sarmiento reúne 2, y aún no pudo conseguir el triunfo en el certamen.

Los otros juegos

Desde las 15.30 en Córdoba, Racing recibirá en Nueva Italia a Gimnasia y Tiro de Salta (6), partido que tendrá el arbitraje de una terna chaqueña encabezada por Guillermo González.

El otro puntero, Sportivo Belgrano, visitará desde las 16.30 a Central Norte (4), en encuentro que será dirigido por el santafesino Adrián Franklin.

A partir de las 15.30 en Sunchales, Unión (3) enfrentará a Defensores de Belgrano (7), de Villa Ramallo, en partido que tendrá el arbitraje de Álvaro Carranza.

Finalmente, desde las 16 en Concepción del Uruguay, Gimnasia (6) recibirá la visita de Juventud Unida (2), de Gualeguaychú, en partido que será dirigido por César Ceballos. Quedará libre, Sportivo, de Las Parejas.