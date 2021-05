Una joven correntina denunció por redes sociales que fue golpeada por su pareja

Repercutió por redes sociales la denuncia de una joven que fue salvajemente golpeada presuntamente por su pareja en medio de una discusión, el hecho sucedió en la noche de este sábado según denunció a través de sus redes sociales.

La publicación se volvió viral en las últimas horas, tras el relato de la mujer agredida, detalló lo sucedido a través de su cuenta de Twitter de la situación violenta que vivió este fin de semana en Corrientes.

Según su relato todo habría comenzado con un discusión "normal" con su pareja, que se llamaría V. a quien acusó de golpearla.

La mujer detalla en el texto, que el hombre quería hablar con ella por un problema doméstico, pero al entablar el diálogo personal el joven le habría ocasionado los fuertes golpes que -indicó- la dejaron desmayada.

"Quiero contar por acá también lo que me pasó anoche, fue una discusión normal, en realidad yo quería hablar con él por el problema que estaba pasando en su casa para ayudarlo y terminé saliendo así. Yo entre con el a su casa luego salí porque ya me buscaban", comenzó el relato la joven y dijo "venir a mi casa y se molestó me dijo que no confío en él y me terminó echando de su casa y luego me sigue discutimos en la esquina. Me agarra del brazo, discutimos quiere que vaya a hablar con él dentro de su casa, le dije que no, que no iba a entrar que si quería que salga".

"Para hablar afuera tranquilos, le dije que si cerraba el portón de su casa yo iba, estaba arrimando para cerrar yo me doy vueltando hacía la calle San Juan y ahí llego por detrás y me empuja, es claro que me hizo algo más para que me desmayé, por los golpes o caídas", detalló.

"Me desperté cuando una chica y los vecinos ya me estaban ayudando. Tengo la mano fisurada, dos puntos en la boca, tengo que hacerme radiografías de los dientes porque me aflojó un diente, tengo raspones en el pecho, la cara desfigurada como vieron en las fotos. Tengo miedo!!!", finalizó.