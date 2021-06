Inesperado debate en redes: ¿se dice chipá o chipa?

Los usuarios de la red social Twitter se embarcaron en un intenso debate sobre la correcta pronunciación de uno de los alimentos más icónicos de la zona litoraleña del país y un emblema de la gastronomía guaraní: el chipá o chipa.

El debate surgió a partir de una publicación realizada por Damián Betular, el reconocido pastelero argentino y jurado del reality Master Chef Celebrity, que cobró popularidad a partir del año pasado con su participación en el ciclo televisivo Bake Off.

El "tuit" enviado por Betular surgió a partir de la receta de María O’Donnell, realizada durante el programa. La escritora, periodista y politóloga tomó el clásico plato y lo reversionó agregándole relleno de chorizo, morrón y cebolla.

El cocinero se refirióa la preparación a base de almidón de mandioca y queso semiduroypreguntó sobre la pronunciación correcta de la afamada receta litoraleña. La publicación se viralizó rápidamente.

Su dilema despertó pasiones entre cientos de usuarios de Twitter, que defendieron sus posturas y discutieron si se dice "chipá", con tilde final o "chipa", con la acentuación en la primera sílaba.

Por un lado, los defensores de "la chipa", indicaron que la palabra se usa en femenino y acusaron a los correntinos y a los chaqueños de "deformar" el término, siendo que en Misiones, Paraguay y Formosa se utiliza la pronunciación correcta.

Los ciudadanos de Chaco y Corrientes no aceptaron esta crítica e indicaron que la pronunciación con tilde final deviene del idioma guaraní, la comunidad que creó la afamada comida.

"El guaraní no tiene palabras graves. Es chipá", indicó una usuaria y otro amplió tal explicación: "En guaraní la mayoría de las palabras se acentúan en la última vocal, creo que el error viene porque esas palabras no llevan tilde, como chipa. La pronunciación sería chipá en castellano. Si no fuera así, en guaraní escribirían chípa, porque ahí sí es necesaria la tilde".

Sin embargo, otros usuarios insistieron en que en Paraguay se conoce como "la chipa" y agregaron que "estaría bueno que respeten la pronunciación de los lugares más tradicionales".

Finalmente, existió una tercera posición a la que no le importó demasiado sumarse a la discusión exacerbada:da igual si alguien pronuncia chipá y otra persona chipa, es suficiente con disfrutar de la clásica receta, emblema de la gastronomía guaraní.