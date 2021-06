Laurencio Adot relató la experiencia sobrenatural en su internación

Laurencio Adot contó detalles de una experiencia paranormal que vivió mientras estaba internado por un ACV.

El diseñador manifestó que “se encontró a su madre allá arriba” y expresó: “Nunca voy a saber si fue por las drogas que me dieron, un coma inducido o si estaba ‘saliendo’. Pero yo miraba para arriba y veía y sentía la famosa luz”.

“Era un reiki que ella me hacía para calmarme. Me hacía algo especial con una canción en alemán, que ella me hacía nada más que a mí. Sentí ese calor y ese tipo de masaje. En ese momento dije: ‘Mamá’. No se si hablé, pero siento que lo hice. No se cómo explicarlo”, agregó en diálogo con Tomás Dente en “Vino para Vos”.

Y añadió: “Yo estaba inducido, yo no hablaba ni nada. Estaba dormido 24 horas, 48 horas. Estuve tres días sin poder despertarme y pude haber tenido un tsunami de ACVs. En ese interín, me trataban para que yo me tranquilizara, porque el ACV puede volver y podía tener siete u ocho”.

La actualidad de Laurencio Adot tras ese momento duro de su vida

“Me volvió una situación de paz total, que fue sentir lo que me hacía mi mamá, a quien oí decir: ‘No es tu momento’”, dijo en el reportaje.

“Tuve una regresión. No sé si fue ese día o dos días después, pero yo volví para atrás y me levanté puteando porque todos a mi alrededor me preguntaban: ‘¿Cómo te llamás?’. ‘Laurencio Adot’, decía yo. Entonces pensaba: ‘Pero no puede ser, basta, yo soy Laurencio’. Me preguntaban mi nombre para ver si estaba en la Tierra, si yo había vuelto. Yo volví y decía: ‘¿Por qué me preguntaban tanto cómo me llamo?’. Me hablaba a mí mismo. Todos lloraban y lloraban, y me decían: ‘Vos sos Laurencio’. Se ve que no me reconocía. Tenían miedo de que no recordara”, contó, conmovido.

En diálogo con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, Dente contó lo impactado que quedó tras el reportaje. “Él estaba muy nervioso y no sabía cómo se iba a tomar la pareja lo de su mamá. Está en un momento particular de su trabajo queriendo hacer nuevas cosas”, indicó.

“Yo vivo veinte días en Brasil y veinte días en Argentina, tengo una vida muy tranquila”, señaló Adot en conversación con este medio.

Y concluyó: "Ya me vacuné contra Pfizer. Me fui a Belo Horizonte, yo había perdido a varios integrantes de mi familia en Argentina y estoy muy bien allá, contento porque me va genial”.

