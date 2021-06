¿Fantasmas en Corrientes?: el misterio de las hamacas sin viento

A determinada hora todos aquellos que transiten por la calle Mapú y se topen con la plaza Eva Perón, en su intercesión con avenida Sarmiento, podrán sorprenderse por el constante movimiento pendular de las únicas tres hamacas que hay en el espacio verde.

Lo fenómeno no ocurre todo el dia. Es sólo en determinados momentos. Una vecina que este viernes pasaba por ahí se sorprendió al ver el constante movimiento de las hamacas. Primero pensó que se trataba del viento, pero notó que las hojas de los árboles no se movían. Eso la sorprendió. Decidió esperar y ver si las hamacas dejaban de menearse.

Un par de minutos después todo seguía igual. Decidió entonces filmar lo sucedio y durante un minuto las tres hamacas no dejaban de moverse. Mientras que, alrededor, las hojas de los árboles no se inmutaban, pues no había viento.

Impactada por lo que sucedía, decidió compartir su experiencia con ellitoral.com.ar