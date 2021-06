El sincericidio de Lourdes Sánchez al hablar de Agustín Sierra: "Si no estuviera casada"

Lourdes Sánchez confesó que si no estuviera casada con Pablo “Chato” Prada seguramente le daría una oportunidad a Agustin “Cachete” Sierra.

Mientras realizaban un móvil a Sofía Jujuy Jiménez, la bailarina se sinceró en televisión y dejó a todos sorprendidos con sus palabras en referencia al participante de Showmatch.

“¿Ahí en el piso quién le daría a Cachete?”, preguntó Sofía Jujuy y la conductora de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine) respondió: “Yo no puedo decir nada porque estoy casada, pero si no estuviera, ¿quién te dice? Siempre me gustan más grandes pero para ser chiquito me gusta”.

Todo comenzó cuando desde el programa emitido por Ciudad Magazine le consultaron a la ex de Juan Martín del Potro si tendría algo con el actor, ya que hay fuertes rumores de romance entre ambos. “Yo lo veo con los ojos de un compañero de La Academia pero nunca sabés. Tenemos buena onda”, dijo Jujuy.

Luego, continuó: “No voy a decir que es un chico feo, está en su mejor versión. Sex (la obra de José María Muscari donde fue figura) le sacó una cosa de ‘chongazo’ que está buenísimo y me parece un pibe súper atractivo, pero hoy no lo veo con ojos de ‘darle’”.

