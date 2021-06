Néstor Gorosito quiere el título para Messi

El exvolante Néstor Gorosito, campeón de la Copa América 1993 con el seleccionado argentino, deseó que el equipo de Lionel Scaloni se consagre campeón, pero “mucho más” por el crack rosarino Lionel Messi, a quien admira.

“Espero que juegue bien, que vaya formando el equipo para el Mundial, que se desarrolle el equipo, y que salga campeón, pero mucho más por Messi que por todos los demás”, expresó Gorosito.

Gorosito aseguró que Messi es “lo máximo” que observó como futbolista y le restó importancia a quienes lo apuntan por no haber obtenido grandes títulos con la Argentina.

“No cambia en nada que no haya salido campeón porque mejor de lo que juega, salga campeón o no, no va a jugar. Es lo máximo que vi y siento tanta admiración que por lo menos en mí no tiene que demostrar nada, pero sí para los demás”, indicó.

Uno de los ídolos de San Lorenzo afirmó que la Argentina “es el único lugar del mundo que lo cuestiona a veces” y desde su punto de vista, el crack rosarino es “incuestionable”.

“Mirá que hubo gente que jugó al fútbol, pero es el mejor de la historia; todo lo que ha logrado es prácticamente imposible. Su comportamiento físico, su forma de ser, ser familiero y su profesionalismo hizo que se mantenga durante tanto tiempo en este nivel”, apuntó el ex DT de San Lorenzo y River.

Gorosito ofreció una buena opinión sobre el desempeño de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado argentino: "Me gustó lo que hizo. Lo más importante como seleccionador es elegir bien y darle identidad, tienen poco tiempo de trabajo, pero el jugador de selección no necesita tantas explicaciones".