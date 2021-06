Sánchez Paredes dijo que esperan la vuelta para buscar entrar en la pelea

El futbolista de Boca Unidos, Diego Sánchez Paredes, señaló que en estas semanas de entrenamiento que tuvo el plantel correntino sin competencia le sirvió al equipo para seguir “buscando una idea de juego”, mientras están “esperando el próximo partido para poder ponernos en la pelea”.

“Seguimos trabajando como siempre, todos los días, y esperando nomás saber cuándo vamos a jugar”, manifestó el mediocampista correntino en diálogo con el programa “El Deportivo” de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz.).

El último partido de Boca Unidos fue el 18 de mayo ante Sportivo de Las Parejas, y después llegó la interrupción del campeonato por el aumento de casos de covid-19 en el país, situación que no pasó desapercibida en el plantel aurirrojo, que tuvo a 17 jugadores contagiados, más 4 integrantes del cuerpo técnico y 2 auxiliares.

Cuando se habilitó la vuelta a las prácticas, y el plantel pudo ir recuperando a los jugadores infectados, “seguimos con el mismo método de entrenamiento en lo táctico y en lo físico; no varía tanto, por ahí lo que cambia es que no se puede planificar nada porque no sabemos cuándo jugamos”.

“Por un lado pudo haber favorecido el ‘parate’ porque perdimos muchos jugadores y estuvo bien que se haya parado, pero después nos costó mucho volver”.

Sánchez Paredes fue uno de los jugadores que se contagió de coronavirus. En cuanto a su vuelta contó que “a mi gracias a Dios no me afectó mucho, la pude pasar, (pero) algunos compañeros por ahí sintieron más el virus y en lo físico costó adaptarse los primeros dos o tres días”.

Haciendo un balance de lo disputado hasta ahora, “Corcho” repasó: “Arrancamos medio abajo y con el correr de los partidos fuimos agarrando ritmo y encontrando el equipo. Tuvimos la mala suerte que nos agarró lo del covid porque si ganábamos ese partido nos metíamos por ahí segundo (aludiendo al partido que un disminuido Boca Unidos igualó 1 a 1 con Sportivo de Las Parejas), pero el equipo está bien, buscando una idea de juego, y esperando el próximo partido para poder ponernos en la pelea”.

El torneo regresó con la disputa de la séptima fecha, donde Boca Unidos quedó libre, y luego llegó otra pequeña interrupción, aguardando el Consejo Federal de la AFA el nuevo decreto de necesidad y urgencia del Gobierno nacional, que permite jugar partidos los sábados y domingos, por lo que ya se determinó que el torneo se reanudará la próxima semana.

Boca Unidos suma 9 puntos, ocupando actualmente la 8va. posición en la Zona B, por diferencia de goles, en un lote de equipos que integran Central Norte de Salta (sexto), Unión de Sunchales (séptimo) y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay (noveno).

El equipo correntino ha jugado la mayoría de los partidos con tres zagueros centrales en el fondo dos laterales-volantes. La intención del técnico, Alfredo Grelak, sería variar el esquema para volver a la línea de cuatro.

“En lo personal para mi es lo mismo. Si juego solo (en el medio) tengo un juego más posicional y no tengo tanta libertad para atacar, y si tengo que jugar con uno al lado también me siento cómodo porque por ahí tengo más libertad para llegar al área”, explicó.

Por último, Sánchez Paredes habló del torneo y de la paridad en la cual se encuentra más allá que en el grupo, el invicto, Racing de Córdoba (17 puntos) le ha sacado una interesante diferencia a sus inmediatos escoltas, Chaco For Ever y Gimnasia y Tiro de Salta, ambos con 12 unidades.

“Está muy peleado, como siempre fue el Federal A, por ahí hay equipos que se van acomodando. Nosotros tenemos que enfocarnos en no dejar puntos en el camino si queremos llegar a disputar el ascenso directo o entrar a la reválida”, concluyó Sánchez Paredes.

