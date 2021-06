Giordano define su futuro entre Regatas o jugar en el exterior

Dentro del armado del plantel para la Liga Nacional de Básquetbol 2020-2021, Regatas Corrientes confía en contar con los servicios del base Marco Giordano. Sin embargo, el rosarino espera que le llegue una propuesta desde el exterior para poder jugar fuera del país.

“Si hay alguna oferta del exterior la voy a observar, pero por ahora no hay nada de eso. Mientras tanto estoy entrenando en Rosario y disfrutando de este receso”, señaló el jugador de 21 años que disfruta de las vacaciones en su ciudad natal.

También explicó en una entrevista que brindó a La Red Deportiva (FM La Red - Corrientes) que con Regatas “estuvimos hablando, todavía no hay nada concreto. Aún no manejo otras alternativas, mientras tanto entreno en Rosario a ver si sale alguna oportunidad, pero no estoy apurado. Todavía no hay apresuramientos”.

El base reconoció que “tengo muchas ganas de probar en el exterior, pero no hay nada certero y tampoco estoy apurado” y aclaró que “veo muy poco probable” que pueda jugar en otro club que no sea Regatas en la Liga Nacional.

El torneo que pasó, en el contexto que se desarrolló “fue raro, complicado. Acostumbrados a jugar con público, a que haya gente, y esta temporada no hubo; convivir entre nosotros un mes entero tampoco es fácil; estar lejos de casa, con las comodidades que uno suele tener. Fue una temporada atípica y dentro de todo tratamos de dar lo mejor de nosotros”.

Giordano fue uno de los jugadores de Regatas que se vio afectado por el covid-19. “Antes del coronavirus me sentía bien y como en toda temporada hay altibajos, que son normales. Uno trabaja para ser lo más regular durante toda la temporada, pero la enfermedad me afectó”.

En la rotación que utilizó el DT Lucas Victoriano, Giordano llegaba como reemplazo de Leandro Vildoza. El rosarino participó de 37 partidos donde promedió 1.7 minutos, 7.3 puntos y 1.7 asistencias.

Ahora, Regatas Corrientes contará con Gabriel Piccato en la función de entrenador. Giordano lo conoce porque trabajó con él cuando tenía 16 años y también durante su paso por la Selección Argentina. “Mi idea es siempre ayudar al equipo y conseguir buenos resultados, pero también quiero tener más minutos en cancha”.