Jerónimo Gómez Vara, capitán de Los Pumitas: “Es un orgullo”

El correntino atraviesa las primeras horas como referente del seleccionado en Sudáfrica. “Los entrenadores me dieron varios consejos y me dijeron lo que esperaban de mí, así que eso me dejó muy tranquilo y contento”, le dijo a El Litoral.