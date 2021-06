Furioso cruce entre Laurita Fernández y Alessandra Rampolla por El club de las divorciadas

El lunes fue el primer día de emisión en la pantalla de El Trece de "El Club de las Divorciadas" con la conducción de Laurita Fernández y un panel conformado por la sexóloga Alessandra Rampolla, el psicólogo Gabriel Cartaña y la abogada Virginia Koffmann.

Sin embargo, no todo es color de rosa porque se filtró un filoso enfrentamiento entre la bailarina y la sexóloga puertorriqueña ya que, de acuerdo a la información del ciclo radial "El Espectador", Laurita "le habría dado mal un pie" a Rampolla.

"En la productora no se andan con muchas vueltas y ya dicen que 'trabajar con Rampolla se volvió un dolor de cabeza'" comenzó Pilar Smith en CNN Radio.

La periodista explicó que "ellos estaban grabando sin problemas cuando Rampolla frenó todo muy enojada porque Laurita le dio mal un pie en un momento en el que ella debía entablar un diálogo con Hernán Drago".

Además, Smith aseguró que Rampolla hizo insólitos reclamos a la producción de Juana Viale, ciclo al que fue invitada el domingo pasado: "No pueden creer el aire de diva con el que se encontraron. Primero pidió chequear quienes eran los invitados".

"Después, exigió que no hubiera políticos cuando fuera ella. Además les dijo que tenía que revisar el menú, y por último que todo se le avisara con tiempo, porque ella necesita prepararse junto a todo su equipo de trabajo con al menos una semana de anticipación. No, no, no... estaban muy sorprendidos cuando escuchaban todo eso", concluyó Smith sobre la actitud de la conductora.

Diario Show