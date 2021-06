Nicolás Orsini aseguró que se encuentra en su mejor momento

El delantero Nicolás Orsini, primera incorporación de Boca Juniors para el próximo semestre, practicó ayer por primera vez en el predio de Ezeiza, mientras que Norberto Briasco y Esteban Rolón se hicieron la revisión médica y de estar todo bien hoy por la tarde serán presentados en forma oficial.

Orsini, exdelantero de Lanús, se sumó ayer a Marcos Rojo, Marcelo Weingandt, Agustín Almendra, Cristian Medina y Diego “Pulpo” González, quienes realizan una minipretemporada, en busca de su mejor condición física, a la espera del resto del plantel desde el viernes próximo trabajará a las órdenes del DT Miguel Russo.

“Boca me encuentra en mi mejor momento. Por eso creo que estoy acá. Jugar en Boca no es fácil y tenés que estar en un gran momento. El club me va a ayudar a crecer y yo espero contribuir a ganar cosas importantes”, dijo el delantero al canal del club de la Ribera.

En cuanto a su futuro con la camiseta azul y oro, Orsini sostuvo que “Boca te exige más que todos. Espero ganar todo con esta camiseta. Ese es el objetivo”.

Los otras dos refuerzos confirmados son el delantero Norberto Briasco y el mediocampista Esteban Rolón, quienes se realizaban desde ayer los estudios médicos correspondientes en un laboratorio del barrio porteño de Barracas.

Si no surgen contratiempos, Briasco y Rolón, ambos procedentes de Huracán, firmarán hoy sus contratos por tres años y por la tarde serán presentados en conferencia de prensa.

Pero la búsqueda de la secretaría de fútbol no se detiene y Juan Román Riquelme es quien encabeza en forma personal la gestión para la llegada del delantero Franco Di Santo, de San Lorenzo de Almagro.

Por el “9” del “Ciclón”, de 32 años, Boca ofertó una suma cercana a los 2.700.000 dólares, mientras que los dirigentes azulgranas pretenden 3.000.000 de la misma moneda.

Ambas partes son optimistas y creen que a más tardar el miércoles llegarán a un acuerdo y se va a concretar la transferencia.

En tanto, sigue la búsqueda de dos marcadores de punta, uno por derecha y otro por izquierda: interesan el peruano Luis Advíncula, del Rayo Vallecano español; Gabriel Rojas, de San Lorenzo; y Elías Gómez de Argentinos Juniors.

Por último, el esfuerzo mayor se hará para traer un punta del exterior y los dos candidatos son Miguel Borja, de Palmeiras, quien está a préstamo en Junior de Barranquilla; y Roger Martínez, quien juega en el América de México.