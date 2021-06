Senadora Rindel: “El PJ garantizará la paridad de género y la alternancia en sus listas”

La senadora provincial Patricia Rindel (PJ), afirmó hoy que el Partido Justicialista “garantizará la paridad de género y la alternancia en la conformación de las listas”, en referencia a las candidaturas para los comicios de este año.

En este sentido, la legisladora expresó en declaraciones radiales que el delegado normalizador del PJ, Juan Zabaleta, les manifestó que se garantizará lo dispuesto en la Carta Orgánica del Partido, respecto de la paridad y la alternancia en las listas de candidatos.

“Las mujeres debemos encabezar las listas legislativas y ser parte de las ejecutivas”, manifestó Rindel y destacó que el Justicialismo “históricamente amplió derechos, por eso, el político correntino Justicialista no puede desconocer la paridad, porque estaría desvirtuando nuestra matriz ideológica”.

En este marco, la senadora peronista señaló que las diferencias entre hombre y mujeres “son solo biológicas y que el sistema creó las desigualdades”.

“Las herramientas políticas tienen que achicar las brechas de las inequidades, por eso exigimos paridad y participación porque somos el 50% de la población”, precisó en declaraciones a Radio Net y aseguró que “la paridad es un instrumento fundamental y debemos influir en las decisiones”.

Por otro lado, se refirió a la intervención del Partido Justicialista en Corrientes y celebró el trabajo de Juan Zabaleta y la convocatoria a todos los sectores, gremios, asociaciones y organizaciones sociales “para la construcción de un proyecto político inclusivo”.

Finalmente consultada sobre la convocatoria del gobernador Gustavo Valdés, a elecciones para el 29 de agosto, la calificó de “desatinada en tiempos de pandemia”.

“La fecha no cumple con la Constitución provincial y además, la sociedad correntina no está pensando en las elecciones, la agenda de la gente pasa por las vacunas, la falta de trabajo y no en votar tan apresuradamente y en pleno invierno con el riesgo que eso significa”, concluyó la senadora Patricia Rindel.