Desactivaron carrera clandestina y demoraron a ocho personas

En la Quinta Sección Palmar “Circuito Santa Bárbara” de Paso de los Libres, la policía sorprendió a un grupo de personas en una carrera de velocidad clandestina, tras lo cual demoraron a ocho implicados.

Actuó personal de la Comisaría Primera de la fronteriza ciudad, que arribó al lugar y se encontró con el escenario de disputa armado en plena vía publica.

Según se informó, observaron un gran números de personas y vehículos, los que al notar la presencia policial se dispersaron y se dieron a la fuga en distintas direcciones. Pese a todo, en un rápido accionar lograron alcanzar y demorar a ocho personas, tratándose de jóvenes de 19, 22, 27, dos de 23 y dos de 18 años y un hombre de 54 años de edad. Con la colaboración del personal de Tránsito municipal, se secuestró además un automóvil Volkswagen Bora; 4 motocicletas marcas Yamaha YBR, de 125 c. c.; Cerro Cross, de 200 c. c.: Keller Crono Classic, de 110 c. c., y Corven Energy, de 110 c. c.

Al respecto, se efectuaron las diligencias de rigor correspondientes y las actuaciones fueron labradas por contravención.

