Mauricio Macri aceptó un insólito pedido de El Dipy

Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, El Dipy pasó de ser un referente de la cumbia a ser una nueva voz política. Sus opiniones sobre la actualidad argentina le hicieron ganar muchísimos fanáticos y otros tanto detractores.

Gran crítico de Alberto Fernández, El Dipy se ubica en la vereda de enfrente del oficialismo y por eso muchos lo vinculan con el macrismo. Sin embargo, el músico dejó en claro con un contundente tuit su postura política y aprovechó para hacerle un insólito pedido a Mauricio Macri.

"Podrido me tienen diciéndome MACRISTA ni lo conozco Macri. Tanto quieren que lo conozca? Qué les pasa... Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron. Solo x el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto", expresó en su cuenta de Twitter.

Y disparó arrobando al ex presidente: "Hola @mauriciomacri, sale selfie?".

Diario Show