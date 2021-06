Laurita Fernández y los rumores de romance con Cachete Sierra

Cada vez suena con más intensidad el rumor de romance entre Laurita Fernández y Agustín “Cachete” Sierra. Y hay quienes dicen, incluso, que había un coqueteo el año pasado cuando ella conducía Cantando 2020 y él era un participante de aquel reality.

Recientemente separada de Nicolás Cabré, Laurita habló en Intrusos, el programa de América, sobre cómo está llevando su soltería. “A pleno. Estoy muy bien. Con ganas de estar sola. Y si aparece alguien, que pase lo que tenga que pasar. En otro momento sentía un dejo de tristeza, por cosas que cuesta dejar atrás. Estamos separados, le deseo lo mejor y el a mí. Es una separación definitiva”.

Sobre los rumores de romance con Cachete Sierra, Laurita señaló: “No sé cómo remar la respuesta. Es un copado y un gran compañero. Todo el mundo lo quiso en el Cantando. Por momentos me volvió loca. Pero no pasa nada”, dijo entre risas. Y se la notó un poco nerviosa. Tampoco quiso confirmar ni desmentirsi se mandan menajes por redes, en privado. “Jamás mandaría al frente a alguien que me manda un privado”, dejó en claro.

Laurita está viviendo un buen momento porque en algunas semanas debuta El club de las divorciadas, un talk show que ella conduce. “Estoy con muchas ganas, con ansiedad. Es un desafío muy grande, pero tengo herramientas y experiencia. Es un programa de mujeres, y no por eso vamos a matar al hombre. Es un formato nuevo, que se va a ir ajustando. Claro que me interesa el rating porque entiendo que todo se rige a base de eso pero no es determinante sobre si estás haciendo un buen o mal programa. No me interesa hacer algo que explote y no me guste”.

La Nación