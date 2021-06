MasterChef Celebrity: Claudia Fontán será sancionada por mentirle al jurado

Se confirmó que habrá una sanción para Claudia Fontán por un episodio que se vio el martes a la noche en MasterChef Celebrity. En el magazine matutino Flor de equipo que conduce Florencia Peña por Telefe, el denominado “embajador” del programa gastronómico, Marcelo Polino, anunció que este miércoles se verá la medida que tomará el jurado del reality luego de que Fontán les haya negado haber levantado preparación del piso para utilizarla en su plato.

La participante debía realizar, junto al resto de sus compañeros, una Banoffee Pie, una preparación clásica de la cocina británica -la favorita de Lady Di- con base de galletitas machacadas, bananas, crema y un dulce conocido como tofi. Ese dulce fue lo que le trajo complicaciones a Fontán ya que, en el apuro por presentar su plato, se le cayó la bandeja al piso, y se la vio juntando la preparación para incorporarla en el Banoffee presentado.

“No lo pongas del piso, Gunda”, le aconsejó Gastón Dalmau, pero ella no escuchó la advertencia. Al momento de hacérselo probar al jurado, Damián Betular le preguntó si la preparación había estado en el piso, pero ella lo negó, a pesar de que las cámaras habían captado el hecho. “Te juro por Dios que no”, le insistió Fontán. Sin embargo, Betular, visiblemente molesto, decidió no probar el plato. Por su parte, Germán Martitegui y Donato De Santis sí lo hicieron, aunque el primero le dijo unas palabras que dejaron en evidencia sus dudas ante los argumentos de Fontán.

“En una cocina hay una estructura que se basa en la confianza. Yo como jefe tengo que creer ciegamente que si a alguien que trabaja conmigo le pasa lo que te pasó a vos no lo va a poner en el plato, esa es la base en la que un restaurante exitoso funciona. Cuando esta relación empieza a tener dudas, porque te vieron levantando cosas del piso ya no podemos funcionar como grupo. Ojalá que no sea cierto, pero además de ser hay que parecer”, explicó el chef ante la atenta mirada de la Gunda, quien seguía sosteniendo su versión del episodio que repercutió fuertemente en las redes sociales, donde se exigía una sanción o directamente una descalificación.

Además de la palabra de Polino y de un breve adelanto emitido en donde se ve a Fontán llorando ante un jurado enojado, María O’Donnell, también participante del reality, comunicó en su programa radial De acá en más de Urbana Play que lo que hizo Fontán no pasará inadvertido en el envío de esta noche.

“Hay muchos que en redes sociales, donde vi las repercusiones, que se están preguntando si hay algún tipo de sanción, y hoy habrá una resolución del jurado que se aboca a analizar esta situación. Algo va a pasar, no va a seguir de largo esto. Va a tener una consecuencia esta noche”, concluyó la periodista, no sin antes decir que el peor momento de su compañera fue “insistir con algo ante al jurado” que había quedado registrado. “Si se te cayó, no presentás el plato”, remarcó con contundencia.

La Nación