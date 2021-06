Docente descubrió intento de femicidio porque faltó un alumno

A la docente F. A., orientadora vocacional de la Escuela Nº 9 de la localidad bonaerense de Quilmes, le extrañó que uno de sus alumnos se hubiera ausentado de una clase virtual que impartía a través de la plataforma Zoom y decidió acercarse hasta su domicilio para ver qué ocurría. Cuando llegó, y ni siquiera sin imaginárselo, la docente se encontró con una escena de terror: desde afuera de la vivienda observó cómo la madre del menor era apuñalada en la zona del tórax por un hombre, que luego de atacarla quiso escapar.

Minutos después llegaron efectivos de la Policía Bonaerense, quienes lograron detener al agresor a pocos metros del lugar.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el brutal intento de femicidio ocurrió en una casa ubicada en la calle Garibaldi al 1100. Allí, M. F. L., una ama de casa de 39 años de nacionalidad paraguaya fue violentamente atacada por un hombre identificado como Gabriel Lezcano, joyero de oficio, que sería el padre del chico, en medio de una situación que todavía es investigada por la UFI N° 4 de Quilmes.

Las fuentes consultadas por este medio indicaron que la víctima se salvó gracias a la repentina presencia de la docente, quien luego de escuchar el dramático pedido de auxilio a los gritos y observar a través de la puerta de la vivienda cómo Lezcano le atestaba una puñalada, avisó al 911.

“Yo iba a buscar al estudiante y a tomar registro del contexto socioambiental en el que estaba haciendo la tarea”, contó la docente en diálogo con TN. “Cuando llegó al domicilio no hizo falta siquiera que golpeara con las manos porque en ese momento sale la mamá gritando y el padre con el arma y le hundió el cuchillo en el pecho”, detalló.

En cuanto a la víctima, se supo que los exámenes que le practicaron en el Hospital Iriarte luego de ser llevada de urgencia, revelaron que efectivamente recibió una puñalada que le lesionó el pulmón derecho y que además tenía varias lesiones en el rostro.

El agresor cuando observó que los efectivos llegaron quiso escapar pero fue arrestado en la esquina de las calles Puccini y Alem, muy cerca del lugar del ataque.

Efectivos del GTO de la policía de la Provincia de Buenos Aires allanaron de urgencia la casa de la calle Garibaldi por orden de la UFI N°4 y lograron incautar un cuchillo con manchas de sangre que estaba sobre la mesa de la cocina. Se presume que fue el arma con la que Lezcano quiso matar a la mujer.

“Son dos hermanos. El que llegué a buscar está en cuarto grado, estaba adentro. Esta es una situación que está naturalizada, donde no es extraño el golpe, no es extraña la agresión, de hecho, el grito (de la mujer) se escuchaba desde la esquina y no había nadie, salvo los vecinos en el momento en que se manifiesta en la puerta”, relató.

En ese sentido, agregó: “De hecho, la mamá tenía la cara desfigurada, son cosas que no ocurren en un momento determinado, sino que son de largo tiempo”.

